José Toro, secretario general del PPD: “Las declaraciones de Teillier demuestran por qué tenemos que ir en listas separadas”

La mesa del PPD está molesta. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en respuesta al exsenador Guido Girardi -quien aseguró que una lista única del oficialismo sería una “lista del indulto”, sacaron ronchas en el Socialismo Democrático.

“Uno podría decir que la lista del PPD será la lista de SQM. Pero si entramos en esa descalificación, no vamos a llegar a ninguna parte”, fueron las palabras de Teillier en La Tercera que generaron el enojo de la directiva del PPD. Así lo confirma José Toro, su secretario general.

“Son declaraciones completamente lamentables, creo que caricaturizan el debate, porque nosotros fuimos bastante críticos con las declaraciones del exsenador Guido Girardi. Bajarle el nivel a la discusión es completamente errático en tiempos donde uno tiene que subir el nivel. Ahora, no obstante, yo creo que esto también demuestra las identidades distintas que tenemos. Tenemos identidades distintas y esas son las que, a través de las dos listas, hay que hacer velar para que a este gobierno le vaya bien”, asegura Toro.

¿Por declaraciones así van en dos listas?

Completamente. Sus dichos son una demostración de por qué nosotros tenemos que ir en dos listas y reafirmar nuestra identidad. El PPD es un partido que además es democrático completamente. Nosotros no defendemos a Nicaragua, no defendemos a Venezuela, no defendemos a Cuba. Mientras que el PC defiende a esas dictaduras. Somos muy diferentes, el PC es un partido que hoy quiere más indultos y nosotros no queremos más indultos. Por la presión del PC el Presidente tuvo que indultar y puso en riesgo el acuerdo de seguridad.

¿Desde el PC les han pedido más indultos?

Formalmente no, pero salió su bancada pidiendo más indultos poco después del anuncio del Presidente. Eso demuestra su identidad. Nosotros no queremos indultar a delincuentes como Luis Castillo. Entonces obviamente tenemos que ir en dos listas, obviamente tenemos identidades y mundos distintos a los que hablarles. Lo que hace el presidente del PC es manifestar también esa intención de otra manera.

¿Qué tan terrible sería para el Socialismo Democrático que el PS se fuera con Apruebo Dignidad si es que van en listas separadas?

Sería terrible, porque implicaría el quiebre del Socialismo Democrático. Esta decisión es la que tiene que evaluar el PS.

¿Y qué cree que van a hacer?

Yo valoro los gestos del PS, desde lo que dice la presidenta, Paulina Vodanovic. Cuando uno pone los intereses del país por sobre los intereses partidarios, uno llega a entender que la estrategia que necesitamos es hacer crecer el mundo político y la construcción de mayorías. Y para eso nos ayudarían mucho las dos listas.

¿Qué le parecieron las declaraciones de la ministra Tohá en que se refiere a un nuevo diseño del gobierno? ¿Debería haber un nuevo cambio de gabinete?

Un cambio de gabinete es una facultad presidencial y el Presidente sabe cuándo debe cambiar a sus equipos. Lo que sí, es que a mí me gusta el llamado que hace la ministra del Interior de un nuevo pacto de estas dos coaliciones, porque somos dos coaliciones distintas, con identidades y almas distintas, pero que hemos sido capaces de entendernos. Pero ese entendimiento requiere de un nuevo trato y una nueva fórmula. Por eso, con mayor razón, las declaraciones de Teillier no ayudan en nada.