Marcel responde críticas de diputados por proyecto del gobierno para retiro del 10%

Una serie de críticas respondió este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el proyecto alternativo que ingresó el gobierno para un nuevo retiro del 10%, principalmente enfocado en el pago de deudas.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) aseguró que “los parlamentarios de gobierno no estaban dispuestos a votar así, tal cual, un rechazo al quinto retiro, y forzaron al ministro Marcel y al gobierno a presentar una alternativa para votar en contra el quinto retiro”.

Sobre ello, Marcel respondió: “En lo personal, como ministro, no me siento particularmente forzado por las razones que aquí se han puesto, porque aquí lo que se ha planteado es atender a situaciones comprensibles de las personas, pero de una manera que no tiene ni impacto en el mercado de capitales, ni impacto en la inflación, ni impacto fiscal. Entonces, eso no es fácil combinarlo. Pero eso es lo que hemos intentado hacer en este proyecto”.

También hubo críticas de algunos diputados que dijeron que el informe financiero no los convencía. “El diputado (Carlos) Bianchi se refiere al informe financiero, que es escueto y pobre. Expliqué por qué es breve: porque no da para mucho explicar que algo tiene un costo de cero”, comentó el ministro.

Sobre las complejidades de implementar un retiro de este tipo, Marcel sostuvo: “Es un tema que lo estamos mirando, dado que al mismo tiempo nosotros hemos estado trabajando en algo que está en el plan de recuperación inclusiva y (que es) la idea de una plataforma a través de la cual las personas pueden obtener la información de todas sus deudas. Entonces, estamos evaluando, de acuerdo al estado de avance de esta iniciativa, si acaso en este mismo proyecto deberíamos incluir algo que generara esa alternativa, pero es algo que todavía tenemos que terminar de evaluar”.

Hubo quienes argumentaron que este retiro también podría reducir el tamaño del mercado de capitales. Frente a ello, Marcel respondió que “estamos hablando de una relación de 1 a 5 respecto de los retiros convencionales. Hay que acordarse, además, que la parte de impacto es el mercado de capitales no es necesariamente toda la reducción del fondo, porque hay una parte que está invertida en el exterior. Por lo tanto, si el total estimado de reducción de los activos es de US$3 mil millones, bueno, si solo se aplicara una proporcionalidad, tendríamos que el impacto sobre el mercado de capitales doméstico sería menor a los US$2 mil millones. Eso es muy pequeño en relación al tamaño de nuestro mercado de capitales”.

Sobre críticas respecto de que esto igualmente afectaría la inflación, porque las personas con el dinero que iban a destinar para pagar una deuda, ahora lo podrían usar en consumo, Marcel señaló que “por supuesto que eso es posible, pero tenemos que tener claro cuáles son las proporciones. Si una persona paga una deuda de $4 millones, que de otra manera habría tenido que pagar en cuotas durante los siguientes tres años, la diferencia que se le va a producir no es de $4 millones. Es la diferencia del dividendo o la cuota del crédito que alguien tiene que pagar, por lo tanto, en una fracción relativamente menor de la deuda. O sea, el que alguien pague una deuda por $4 millones no quiere decir que al día siguiente va a salir a gastar $4 millones”.

Uno de los temas que fueron consultados, pero donde no hubo respuesta, fue respecto a la cantidad de personas que podrían quedar sin saldo producto de este retiro, y cómo afectaría este giro a las pensiones de las personas. El ministro dijo que eso lo podría responder la Superintendencia de Pensiones, pero finalmente eso no sucedió.