Ministra del Trabajo hace su debut en el Congreso y anuncia que buscarán cambiar el modo en que se paga la PGU

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, hizo su debut en el Congreso este martes cuando acudió a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para dar a conocer los lineamientos generales de la política laboral y previsional del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Ahí dijo que la recuperación del empleo “es la primera tarea que nos preocupa y nos ocupa”. También mencionó todos los proyectos que son prioritarios para el gobierno en materia laboral y previsional.

Además, fue enfática en señalar que el diálogo social tripartito en el sector laboral será clave para viabilizar todas las reformas de este ámbito.

Sobre pensiones, la ministra reafirmó que los fondos previsionales que hoy están ahorrados en las AFP seguirán siendo de propiedad de las personas una vez que el gobierno saque adelante su reforma previsional. “No se tocan”, dijo.

Esto, frente a cuestionamientos del diputado Frank Sauerbaum (RN), quien pidió a la ministra que explique sus dichos de la mañana, cuando sostuvo en Cooperativa que se oponía al quinto retiro, entre otras cosas, porque “deben quedar fondos de pensiones para una eventual reforma de pensiones”.

Jara continuó diciendo que lo que se hará en la reforma de pensiones será respecto a las cotizaciones nuevas que entren al sistema. “Cuánta solidaridad nosotros logremos incorporar en el sistema, va a depender mucho del debate del diálogo social”, mencionó.

En la agenda de corto plazo indicó que están trabajando en la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que tiene tres etapas. La primera la hizo el gobierno anterior al realizar los primeros pagos de la PGU para beneficiarios del Pilar Solidario.

Pero desde mayo los beneficios deben ser pagados por el Estado y no transferidos en convenio a las AFP y aseguradoras, como ocurre hoy. “Eso va a significar que hay un número importante de pensionados que van a tener que ir a pagarse a su administradora y al IPS, por tanto, estamos levantando ese tema para proponerles algo que nos permita corregir esos dobles pagos, si no la persona va a tener que ir dos veces. Una indicación me refiero, estamos en eso con la Segpres, y prontamente esperamos darles noticias”, detalló Jara.

Sobre el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, la ministra señaló que quiere organizar una jornada de reunión con “el sistema de la Ocde para conocer las experiencias de implementación de reducción de jornada. Algunos países como España y Portugal desde la década del 80 y el 90 tienen una jornada de 40 horas, entonces queremos ver cómo han evolucionado. Son hartos países y estamos extendiendo algunas invitaciones”.

Más allá de los proyectos emblemáticos que busca impulsar la cartera, la ministra también mencionó que en el ámbito laboral quieren trabajar en temas de acoso sexual y acoso por razón de género, reconociendo ambas tipologías como violencia de género en el trabajo.

En este sentido, dijo que algunos avances los harán la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de la Mujer. Pero también podría haber cambios legales en la materia. Jara también señaló que hay que revisar la ley sobre equidad salarial.

La ministra comentó que hay algunas iniciativas legales que han presentado parlamentarios que son complementarias a temas que quiere impulsar el gobierno, por lo que las considerarán al momento de tramitar futuros proyectos.

Las principales mociones, dijo la ministra, son la reducción de jornada laboral a 40 horas, medidas de corresponsabilidad parental de distinta naturaleza, proyecto de gratificaciones legales, que era una moción del exdiputado Tucapel Jimenez, revisión del número de delegados sindicales, tope de años en la base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio, indemnizaciones por fallecimiento al trabajador, cupos de empleo en el sector público para personas trans, anonimización de procesos de selección de personal, medidas de mejor uso de la jornada de trabajo y contrato por horas.

“Este listado lo que busca es agrupar las mociones, por cierto no son ni por lejos cada una de las que hay”, puntualizó.