Paula Labra (Ind-RN) y la decisión de Jenny Álvarez (PS) de no vacunarse: “Es un acto de poca solidaridad con el resto”

Paula Labra (34) asumirá en marzo como diputada independiente con cupo RN. Debutará en el Congreso tras su paso por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, cargo al que renunció en agosto del año pasado y en el que reemplazó a la mediática Rosa Oyarce.

En conversación con La Tercera, la también exdirectora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) aborda el trabajo que ejerció como autoridad sanitaria, el actual escenario de la pandemia en el país y sus prioridades como futura parlamentaria por la Región del Maule, zona de donde proviene. En ese marco, también apunta a la decisión de la diputada Jenny Álvarez (PS) de no vacunarse.

Si tuviera que elegir solo una, ¿cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

Mi prioridad es la salud, porque tengo experiencia trabajando en el sistema público. Ahí las deficiencias son tremendas, sobre todo las listas de espera que tenemos, GES y no GES, para cirugía, producto de la pandemia. Mucha gente con problemas de salud ha estado esperando, ya que con la pandemia todo se volcó a atender a los pacientes Covid. Entonces, mi prioridad es que nos pongamos al día con las listas de espera interminables que tenemos. Me interesaría una iniciativa para que la red asistencial tenga un ente administrativo independiente del Minsal. Que este ente, que es redes asistenciales, pueda tener un ente técnico administrativo que le entregue las facultades especiales para poder darles la prioridad a las listas de espera.

¿Qué le pareció la nominación de María Begoña Yarza en el Ministerio de Salud?

Me imagino que ella tiene las competencias técnicas necesarias y, lo principal, en este caso, es que pueda trabajar con una mirada que signifique un beneficio para la mayoría de los chilenos. Un trabajo donde ella pueda conciliar, mantener todas las normativas que vayan siendo necesarias, y que tenga la flexibilidad para ir avanzando a la par de la pandemia, para volver de a poco a la vida normal. Además, que compatibilice esto con lo que para mí era una prioridad, que son las demoras que tenemos en las listas de espera. Ojalá que también vea la importancia de imprimir en nuevas políticas públicas el tema de salud mental, que con la pandemia está más potente que nunca y que siempre ha estado relegado.

Con el alza de contagios por ómicron, ¿cree que el nuevo gobierno debería volver a las cuarentenas?

Por ningún motivo. Creo que una cuarentena es una medida extrema, que ya la tuvimos en nuestro país cuando no teníamos la cantidad suficiente de camas y la red asistencial estaba colapsada. Sabemos que esto salvó muchas vidas, pero a la vez trajo un impacto importante en muchas familias que se quedaron sin trabajo y no tenían qué comer. Actualmente tenemos una gran cantidad de casos de la variante ómicron, pero la cantidad de defunciones y la letalidad es baja. La alta cantidad de casos no implica que la gente esté muriendo, como fue en años anteriores, donde teníamos menos casos, pero una mayor letalidad. Tomar una decisión como la cuarentena, a mi juicio, sería una decisión equivocada.

En perspectiva y ya fuera del gobierno, ¿cuál cree que ha sido el mayor error y acierto del gobierno en el manejo de la pandemia?

El mayor acierto del gobierno, y me siento parte de eso, fue la rápida reacción que hubo al tomar las medidas necesarias para que a nadie en nuestro país, como vimos en Europa, le faltara un ventilador mecánico. No tuvimos que llegar al dilema de elegir quién sobrevive y quién no, a quién le paso el ventilador. Se hicieron convenios público-privados para poder dotar de todas las camas UCI necesarias, además de la implementación de estrategias como las residencias sanitarias, que fueron bastante exitosas. Sobre todo, destaco la rápida negociación para recibir las vacunas en nuestro país. Creo que es algo admirable a ojos de todos los países del mundo, porque implicó una combinación entre toda la red asistencial, salud pública y también con todas las autoridades, más allá de los colores políticos. Una falencia fueron las ayudas sociales, que no llegaron cuando fueron necesarias. Tuvimos que enfrentar una pandemia y no había una receta en ninguna parte del mundo.

De cara a la pandemia, sigue abierta la discusión por los retiros, ¿cómo vota usted?

Hoy tenemos evidencia suficiente y bastante clara de los efectos que han generado los distintos retiros de los fondos previsionales. Por supuesto que en su momento, cuando no contábamos con el IFE, eran soluciones necesarias para aliviar el bolsillo de muchas familias que estaban sin trabajo y en situaciones complejas. Pero hoy vemos que se está reactivando la economía, que ya contamos con los IFE. Hemos sufrido efectos importantísimos con los retiros, como la inflación que estamos viviendo, que significa un encarecimiento del costo de vida y eso afecta directamente a las personas más vulnerables.

Como exseremi, ¿qué le parece que la diputada Jenny Álvarez (PS) no se quiera vacunar?

Cualquier persona que hoy no se quiera vacunar, viendo que estamos en una pandemia donde ha muerto mucha gente y que ha tenido implicancias en muchos temas más allá de la salud, es irresponsable. Ya tenemos evidencia más que suficiente y es gracias a la alta cantidad de población vacunada en nuestro país que hoy estamos viviendo cierta normalidad. La letalidad ha disminuido significativamente y eso ha ocurrido gracias a la vacunación. Por lo tanto, si una persona determina no vacunarse, además de poner en riesgo su salud, es un acto de poca solidaridad con el resto, porque pone en riesgo a las demás personas.

¿Espera que la mesa de la Cámara tome medidas?

Sería ideal que se tomen medidas donde, por ejemplo, sea necesario que para sesionar presencialmente las personas tengan las vacunas. Una persona sin vacunas contagia a todo el resto, y eso implica que todos deban estar en cuarentena, impidiendo el correcto funcionamiento de la Cámara.