Presidencia del BID enfrenta a México con Argentina

Con la llegada del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil, la promesa de la integración, unificación política y toma de decisiones conjuntas se hizo más patente que nunca. Líderes de izquierda presidían sus respetivas naciones en gran parte de Latinoamérica, y la elección de la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se presentaba como la primera prueba de fuego de dicha unión. Pero la victoria del brasileño nacido en Israel, Ilan Goldfjan, demostró que la comunidad no se ha asentado aún, con Argentina bajando a su candidata y entregando el apoyo al designado por Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no había diferencias con Alberto Fernández, el mandatario argentino, pero también tuvo espacio para criticar la decisión de su par. Remarcando que Argentina está “completamente endeudada”, así como que la “gente inconforme” y el “agravamiento” de la crisis económica en el país transandino empujaron a Fernández a apoyar a Goldfjan “porque está en una situación difícil”, pareció dejar en entredicho su afirmación de que no existía malestar por la decisión del gobierno argentino.

Ilan Goldfajn, expresidente del Banco Central de Brasil y ahora presidente del BID. Archivo de 2019. Foto: REUTERS.

“Es mi amigo. Somos compañeros. (...) Sí, estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo. Sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento; ninguna diferencia”, aseguró AMLO. Cuestionando que el candidato brasileño es “más de lo mismo” y que “nosotros respetamos ese punto de vista”, el mandatario mexicano dijo que “ya no queremos eso”.

Al ser nuevamente consultado por la prensa sobre su supuesto enojo con Fernández, AMLO nuevamente criticó la decisión que su par tomó. “¡No! Nosotros teníamos a nuestro candidato, ellos su candidato, y no puede ser que el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por Washington sea el que impongan”, argumentó.

Pero había más. “Después, ellos (los argentinos) llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó Washington. Y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues este sí les va a ayudar en eso, adelante… y ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico. Pero me puedo equivocar, desde luego. Me equivoco como cualquier otra persona. Y qué tal que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina. Y entonces sí me dirían este ‘tenga para que aprenda’”.

En medio del cancelado viaje de Fernández a México, tras la abrupta caída de la cumbre de la Alianza del Pacífico, las dudas sobre un supuesto enojo entre ambos políticos creció. A diferencia del mandatario chileno Gabriel Boric, Alberto Fernández suspendió sus reuniones en México aduciendo problemas de salud que arrastra desde su gira por Francia y la participación en el G20, donde sufrió una gastritis erosiva con sangrado.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa. Foto: REUTERS.

Fuentes de la presidencia argentina aseguraron a Clarín que el mandatario no viajó a México solo por razones médicas, y que de ningún modo se erosionaron las relaciones entre ambos. “Cero puteadas con AMLO. Ellos actuaron como le convenía y a nosotros no nos convenía seguirlo. Son amigos. Nada se ha roto entre nosotros. Puedes escribirlo así, que no te vas a equivocar”, consignó el medio. “No hubo diferencias. Hubo miradas distintas de cómo resolver lo del BID”, insistieron.

Una votación dividida

Durante la visita del Presidente Gabriel Boric a México, ambos mandatarios coincidieron en el análisis: se desaprovechó la primera oportunidad en que el trabajo conjunto en la región podría haber dado réditos compartidos.

“Las relaciones bilaterales hay que pensarlas a largo plazo (…) Si hubiésemos tenido la posibilidad de un diálogo más profundo como el que hemos tenido hoy (miércoles) con López Obrador, hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo respecto a estos temas”, dijo el mandatario chileno.

Cuando los periodistas preguntaron si esta elección evidenciaba la descoordinación de la izquierda en la región, AMLO replicó de forma similar a la de su par chileno. “Lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio en la política del BID. Va a ser más de lo mismo, pero mantenemos muy buenas relaciones con Alberto Fernández, y desde luego con Gabriel (Boric)”, aclarando que lo calificaba de lamentable, porque “estos organismos internacionales de verdad no ayudan a los países de América Latina y el Caribe”.

AMLO junto al Presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la visita de este último a México. Foto: REUTERS.

México, Chile y Argentina habían presentado para el domingo pasado tres candidatos distintos a la presidencia del BID. Brasil, por su parte, había hecho lo mismo. Ilan Goldfajn, expresidente del Banco Central del gigante sudamericano y actual director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), era la carta designada por Jair Bolsonaro, y se pensó en un principio que al estar respaldado por el saliente mandatario no contaría con el apoyo necesario.

Pero el espaldarazo desde Estados Unidos a la candidatura, el apoyo velado de Lula y el cambio de parecer de Argentina -quien horas antes de la votación decidió bajar a Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina- terminaron por entregar un apoyo inmenso a Goldfajn. El brasileño siguió de cerca la renegociación del programa de US$ 55.000 que el Ministerio de Economía de Argentina negoció con el ente internacional, quien incluso fue crítico del financiamiento que el FMI entregó al país transandino, detalló El País.

Sin embargo, medios argentinos aseguran que Fernández y el canciller Santiago Cafiero eran partidarios de una alianza entre Chile y México, pero esta se habría venido abajo luego de que López Obrador postulara a Gerardo Esquivel y Chile a Nicolás Eyzaguirre. Si bien Lula intentó posponer la votación del BID y la llegada de Goldfajn a la dirección, su infructuosa jugada forzó a la administración de Fernández a unirse con Bolsonaro. Pero no habría sido gratuito.

Clarín aseguró que la jugada les permitió acceder a la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, a la Gerencia de Infraestructura y Energía y a un próximamente estrenado Instituto de Género e Igualdad, todo cortesía de negociaciones directas entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el propio Ilan Goldfajn.

El resultado fue un aplastante 80,08% de los votos para el brasileño, lo que equivale al respaldo de 26 países, incluidos 17 de esta región. En segundo lugar quedó el candidato chileno Nicolás Eyzaguirre, con 9,93%, y recién en un tercer lugar aparece el mexicano Gerardo Esquivel, apoyado por el 8,2% de las naciones votantes.