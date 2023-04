Proceso constitucional: Banco Central advierte por eventuales nuevas consideraciones en su mandato

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, expuso nuevamente este martes ante la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que es la encargada de redactar el capítulo relativo al instituto emisor en el marco del proceso constitucional, esta vez para entregar sus opiniones respecto a las enmiendas ingresadas al texto que ya fue aprobado en general por la Comisión Experta.

Costa valoró que en su artículo 180 el texto mantiene que el Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

Ahora se ingresó una enmienda que agrega consideraciones que el instituto emisor deberá tener en cuenta al tomar sus decisiones de política monetaria.

En específico, el artículo 179 bis establece que: “1. Dentro del ámbito de sus competencias, el Banco Central buscará contribuir al bienestar social de la población. 2. Del mismo modo, y en el ejercicio de sus potestades, el Banco Central considerará, de acuerdo a la naturaleza de éstas y según corresponda, elementos como la estabilidad y eficacia del sistema financiero, el pleno empleo, la diversificación productiva y el cuidado del medioambiente y el patrimonio natural, así como cualquier otra materia que su Consejo fundadamente determine. 3. La ley establecerá las instancias de coordinación entre el Banco Central y el gobierno, para un adecuado cumplimiento de lo prescrito en los incisos anteriores”.

Al respecto, Costa sostuvo que si bien no está dentro de los instrumentos con que cuenta el instituto emisor poder cumplir algunas de ellas, ya son consideradas en las decisiones de política monetaria.

“El Banco Central está siempre considerando la situación macroeconómica global y al considerar la situación macroeconómica global, está haciendo consideraciones del gasto, del consumo, de la inversión, del empleo y está buscando conducir la meta inflacionaria a dos años plazo al menor costo posible en términos de ajuste para la economía y entregarle a la macroeconomía las condiciones prudenciales para su mejor desarrollo y estabilidad”, afirmó.

Sin embargo advirtió que pueden ocurrir ciclos en los que pueda producirse un conflicto entre los objetivos que se busca y para ello mencionó el caso del mercado laboral.

“Sobre el empleo es bien importante tener presente que hay momentos en los cuales pudiera haber, en el corto plazo, algún conflicto entre lo que hay que hacer en términos de política monetaria y el empleo. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo un ciclo en el cual tenemos una inflación muy alta y esta inflación muy alta depende de una multiplicidad de factores”.

Agregó que uno de ellos, muy importante, corresponde a que “el nivel al cual está trabajando la economía y el gasto agregado no se condice con su capacidad de largo plazo y eso está presionando la economía y presionando la inflación, y la única forma de eliminar esas presiones apunta precisamente en la dirección de conducir la economía hacia un nivel que sea consistente en el largo plazo y eso podría colisionar claramente. Podría haber una colisión de objetivos en el corto plazo”.

Al respecto enfatizó que “no existe capacidad del instrumental monetario para afectar el empleo, materia que además corresponde a un conjunto de otras políticas y decisiones de política que toma la autoridad política y que corresponde que las tome la autoridad política”.

Algo similar sostuvo en el tema del medioambiente, sobre el cual manifestó que si bien el instituto emisor analiza los datos, es la autoridad política la responsable de regular dicha área.

Por ello señaló que “cuando incorporemos elementos adicionales que el banco debiera considerar en el desarrollo y en el mejor ejercicio y cumplimiento de sus objetivos, es importante considerar que estos sean instrumentos para sus objetivos. Es importante considerar que no se genere un trade off, y que no sea responsabilidad política”.

En cuanto a la diversificación productiva, dijo que el Banco Central no puede beneficiar a un sector económico sobre otro y tampoco puede actuar directamente sobre el crédito, ya que lo que el instituto emisor hace es actuar sobre el sistema financiero.

Costa dijo que “si la Comisión Experta determina que, de todas maneras, es necesario que el Banco Central considere algunos elementos adicionales, sería importante que tal como ocurre en el derecho comparado, exista una clara jerarquización o priorización que conforman los objetivos centrales”.

Por ello, planteó que el contenido del artículo 179 bis se traslade al numeral 3 del artículo 180, de forma de dejar en claro que es el 180 el que prima.

Eyzaguirre y Claro

En tanto, el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien también expuso en la subcomisión, señaló que no se debe alejar al instituto emisor de su mandato.

“Yo no creo que al Banco Central se le puedan poner objetivos que se alejen de los instrumentos con los cuales cuenta. El Banco Central no puede asegurar que mejorará la distribución del ingreso, el Banco Central no puede lograr que el crecimiento sea más sustentable, el Banco Central no puede lograr que el perfil productivo sea más acentuado hacia la producción industrial en relación a los servicios”, explicó. En cambio, propuso que se plantee que el objetivo central es la inflación, considerando el impacto sobre la estabilidad del sistema de pagos y el empleo.

Por su parte el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, coincidió en que no se deben agregar nuevos objetivos al instituto emisor.

“¿Por qué el mandato de los bancos centrales es tan relevante? Primero, porque en cuanto a entidades públicas los bancos centrales sólo pueden realizar aquellas actividades que se enmarcan dentro de su mandato legal y, por lo tanto, es de primer orden establecer cuál es ese mandato legal”.

En este sentido afirmó que la competencia entre objetivos es peligrosa y la experiencia muestra que debe establecerse claramente una primacía de un objetivo de estabilidad de precios.

El economista subrayó que, por ello, las enmiendas deben dejar bien establecido que lo que se agregarían son consideraciones y no objetivos, para no generar confusiones futuras.