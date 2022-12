Reforma previsional: Superintendente de Pensiones asegura que sí hay empresas dispuestas a competir como entes privados para gestionar inversiones en nuevo sistema

Una nueva y última jornada del Chile Day se vivió este martes en Londres, la cual estuvo marcada por dos paneles sobre la reforma previsional. En uno de ellos, expuso el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, donde planteó las medidas del proyecto con potenciales efectos sobre el mercado de capitales, además de medidas mitigadoras de eventuales impactos, entre otros temas.

Sobre este último tema, la presentación del superintendente señalaba que “se podrán efectuar transferencias de instrumentos desde los multifondos a los fondos generacionales, sin recurrir a los mercados formales. Lo anterior, busca evitar compras y ventas masivas de instrumentos en los mercados secundarios”.

Asimismo, allí se especifica que “para los traspasos de saldos a otro Inversor de Pensiones se podrán transferir los instrumentos y ceder los contratos en los cuales se encuentren invertidas las cuotas representativas del saldo de las cuentas personales de la persona afiliada”.

También decía que la Superintendencia de Pensiones (SP) “podrá autorizar límites transitorios para las inversiones de los Fondos Generacionales, entre el primer día del mes 25 y el último día del mes 48, ambos contados desde la publicación de la ley” y que “la desviación respecto de las carteras de referencia (tracking error), se comenzará a medir a contar de la fecha que determine la SP”.

Una de las consultas que planteó a Macías uno de los presentes, fue la que hizo el exgerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. En particular, señaló: “Hay una cosa que cuando uno mira la reforma, es difícil de comprender, porque si van a haber inversionistas privados nuevos (Inversores de Pensiones Privados, o IPP) que van a cobrar sobre saldo, en los primeros años la verdad es que la rentabilidad del negocio propiamente tal, es baja o cero, porque el flujo es muy chico. Por lo tanto, la probabilidad de que haya inversionistas privados, uno podría decir que va a ser baja, en un escenario optimista uno podría decir que va a haber muchos”.

También comentó: “Si la rentabilidad es baja, y uno piensa además en los fondos generacionales, estos se estructuran con un nivel de activos alternativos muy altos al principio, y los activos alternativos para poder administrarlos son caros, y por lo tanto, las comisiones de administración son relevantes. Pero si uno tiene inversionistas privados nuevos, con tasas de rentabilidad los primeros años negativas, que en el largo plazo van a ser positivas, con comisiones de administración con un tope muy alto, no van a invertir en activos alternativos, y por lo tanto, los fondos generacionales pierden sentido desde esa lógica. ¿Entonces, cómo se justifica, desde una lógica del mercado de capitales y de inversiones y de búsqueda de retorno, estas distintas cosas que tratan de articularse en eso?”.

Frente a ello, el superintendente respondió al primer planteamiento: “Creo que las personas que han hecho negocios o que trabajan en esto, son quienes mejor pueden definir si pueden competir o no. Yo en realidad he conversado con harta gente, acá y en muchas partes, y hay gente que me dice que puede competir acá. Yo a nadie le pregunto cómo va a competir, solamente si puede competir, y me han dicho que sí pueden competir”.

Luego, dijo que “evidentemente me dicen que es difícil, pero si este es un negocio con riesgo, no hay rentabilidad sin riesgo, eso es lo que me enseñaron a mí. Ahora, yo creo que hay muchas formas de competir por las razones por las que he estado hablando, y que ustedes las saben mucho mejor que yo. Evidentemente también hay barreras que identifican las personas que son dignas de estudiar y sería bueno ponerlas sobre la mesa, pero hay grandes jugadores en el mercado local chileno y también fuera del país que perfectamente tienen todos los atributos para entrar a este mercado”.

Añadió: “Creo que el que va a entrar pensando que va a ganar en uno o dos años, no lo va a hacer. Son inversionistas de largo plazo y están dadas las condiciones para aquello. Y no necesariamente alguien tiene que partir de cero, generalmente las marcas valen harto en los mercados, y claro, hay muchas formas de entrar, y hay clientes que tienen productos voluntarios y muchos tipos de empresas que pueden entrar y ser jugadores importantes en el área”.