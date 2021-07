Se diluye la posibilidad de que la reforma de pensiones avance en el Congreso tal como la propone el gobierno

Pocas expectativas de que se apruebe una reforma previsional tal como la propone el gobierno. Eso es lo que dejó el debate que hizo este miércoles la Comisión de Hacienda del Senado, donde la presidenta de la instancia, Ximena Rincón (DC), incluso planteó parar la discusión e impulsar una ley corta en pensiones; mientras que el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que “es imposible que un proyecto vea la luz de esa manera, y menos que se arregle en la Comisión Mixta”.

En la instancia, acudió a presentar el economista de la Universidad de Chile, Andras Uthoff, y Valdés. Entre otros temas, el exministro de Hacienda dijo que “hay un problema bien grave en cómo estamos discutiendo pensiones, que es que estamos discutiendo dos cosas al mismo tiempo (...) No tenemos ninguna disciplina conceptual respecto de qué estamos tratando de arreglar y cuáles son los instrumentos”.

También señaló que en el proceso de debate, lo que debió haber ocurrido es que “los distintos actores políticos se juntan, acuerdan en una pizarra los contornos precisos de lo que vamos a hacer”. Y añadió: “más allá de lo que yo piense, creo que es central ponerse de acuerdo en esto, porque si el sistema no se pone de acuerdo, el sistema político, ustedes senadores y senadora no se ponen de acuerdo, creo que no se puede diseñar esto”.

Y dijo que lo que existe hoy día es “una pizarra blanca, llena de dibujos, en que no conversan las dos partes, en que básicamente se vota una indicación, pero no se sabe si es de este modelo o de este otro modelo de pensiones que vamos a avanzar. Y sin tener un ancla clara de hacia dónde se va, creo que es imposible tener un buen proyecto”.

En esa línea, el economista cree que se han mezclado en la discusión dos temas distintos: cuentas individuales manejadas por las APF, y otro grupo que quiere terminar con las AFP.

“Es imposible que un proyecto vea la luz de esa manera, y menos que se arregle en la Comisión Mixta. Creo que estamos avanzando en un proyecto peligroso en este momento, excepto por la parte del Pilar Solidario, que tiene un problema fiscal, y que se puede diseñar mejor, como decía Andras. Pero creo que la parte medular del proyecto, que es la parte contributiva, tenemos una majamama imposible de arreglar. Y quiero decir que, imposible de arreglar en el proceso actual, hay que rehacer el proceso, y creo que es peligroso de armar a la rápida”, puntualizó.

Sobre la sostenibilidad fiscal, Valdés comentó sobre el complejo momento de las finanzas fiscales y, entre otras cosas, recordó lo que advirtió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA): “Dijo que el Consejo no puede concluir si esto es o no sostenible, que faltan modelamiento, faltan datos. Hay varios problemas en esto, todas las proyecciones del gobierno suponen reajustes reales cero hacia el futuro, todo crece con la UF, y como el PIB y los salarios crecen más rápido, todo se hace sostenible eventualmente, pero hay que empezar a modelar estas cosas de manera más realista, en que las cosas van a reajustarse, quizás no como los salarios, pero no van a quedarse tan atrás respecto de los salarios”.

Adicionalmente, dijo que “el gobierno en lo más reciente se ancló en que habrían holguras fiscales para financiar esto. Primero, me gustaría decir que lo que se requiere son ingresos permanentes, no una fabricación de holguras en cuatro años más”.

Así las cosas, Valdés recomendó: “Trataría de focalizarme en el Pilar Solidario, y ser muy cuidadoso en la contraparte fiscal de eso, y creo que hay que volver a la mesa de dibujo, con más diálogo social sin duda, con más técnica también (...) y sobre todo, tener un acuerdo hacia dónde vamos a caminar, porque lo que veo más complicado es que seguimos caminando entre dos modelos que no se hablan y que se van votando indicaciones de un lado y de otro, y que va quedando algo que va a ser imposible de implementar”.

El senador Ricardo Lagos Weber consultó a los economistas: “Quiero que me reafirmen o no, que si yo tuviera que sintetizar esto, es: póngale un freno a esto, y genere un espacio de conversación distinta (...) Si uno va a legislar a la rápida, simplemente para decir que se hizo algo (...) yo tengo severas dudas de proceder en ese camino, y creo que van a venir otras personas, instituciones, que van a venir a darnos una opinión sobre este proyecto, y también van a plantear severas dudas respecto a los tiempos y la oportunidad de abordar estos desafíos”.

Lagos Weber concluyó: “Lo que yo observo es que esto tiene severas deficiencias que no se van a resolver en el corto plazo. Eso es lo que me preocupa”.

Uthoff respondió al senador: “Creo que no ha existido el debate como bien lo puso técnicamente Rodrigo, hay temas muy serios que tenemos que debatir para ver cómo se construye algo más allá del Pilar Solidario, cómo se hace que el sistema contributivo sea amistoso con el Pilar Solidario, que realmente permita al trabajador independiente o informal participar o no participar, hay muchas preguntas que no están resueltas”.

Y para responder esa pregunta, Uthoff dijo que hay dos problemas claros: Cómo reformamos el sistema, pero también cómo le mejoramos hoy las pensiones a los que están jubilados”. También señaló que es clave mejorar las pensiones de la clase media. Y recomendó lo siguiente: “Repensar el sistema pero a más largo plazo, y esperar tal vez el proceso constitucional para ver marcos normativos, pero sí avanzar en la Pensión Básica Universal, de alguna forma para mejorar las pensiones a futuro”.

La senadora Rincón dijo que a raíz de las presentaciones que han escuchado, “hacen que uno piense seriamente señor ministro en pedirle que paremos, y que paremos de verdad, y nos detengamos en la reflexión correcta en torno a lo que se necesita hoy día”.

Así las cosas, la presidenta de la Comisión dijo: “Paremos, paremos en serio, veamos una ley corta que resuelva los problemas hoy día, de un sistema que necesita una modificación real, y abordemos las pensiones de nuestros adultos mayores, nuestros pensionados, más bajas, que requieren con urgencia una respuesta. Y creo que esta Comisión no puede ser una comisión buzón, creo que es un error después de escuchar a los que han expuesto hoy y el otro día, provocar esa Comisión Mixta, y creo que Rodrigo ha sido bien gráfico en los efectos que puede tener”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “llevamos 15 años discutiendo esto, varios gobiernos han pasado, Comisión Marcel, Comisión Bravo, dos reformas: presidenta Bachelet, presidente Piñera. Entonces, la pregunta de fondo es si al final hay algunos puntos que quedan conversar o este es un tema del que uno tiene que mantener distancia y decir: aquí no hay nada que hacer”.

Pero Uthoff retrucó: “Yo creo que no hemos debatido, yo no concuerdo con el senador Coloma de que hemos debatido por 15 años el sistema de pensiones, yo creo que lo que ha ocurrido es que no lo hemos debatido”.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo que “no nos gustaría parar las cosas, creo que se puede seguir dialogando, que hay todavía un tiempo para escuchar algunas otras intervenciones...aún restan ocho menos de gobierno, ocho meses de este Parlamento, y yo creo que todos queremos tener la conciencia de que hicimos el máximo esfuerzo por seguirle mejorando las pensiones a los chilenos”.