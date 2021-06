La mirada del controlador de AFP Cuprum sobre los cambios al sistema de pensiones que se discuten en Chile

No es habitual que Chile sea parte del interés del mercado en las conferencias con analistas de las grandes compañías mundiales. Pero desde un cierto tiempo hasta ahora, el país empieza a aparecer en el radar por el ruido regulatorio creciente. Este es el caso de lo ocurrido este martes, cuando una analista de Barclays consultó en el investor day de Principal Financial Group -controlador de AFP Curprum-, qué tan preocupados estarían en caso de que el candidato comunista de Chile, Daniel Jadue, gane las elecciones e impulse un sistema público de pensiones.

La respuesta provino del presidente y CEO de Principal Financial Group, Dan Houston: “Lo primero que diría, es que alrededor del mundo hay muchas reformas de pensiones en curso. Es solo la naturaleza de esto, y creo que es la constatación de que muchos de los sistemas que estaban ejecutando los gobiernos no necesariamente estaban dando en el blanco, o los planes obligatorios diseñados por estos gobiernos no son los adecuados para reemplazar los ingresos en la jubilación, y hay un poco de retroceso, y ves ya un cambio en el sistema obligatorio de México, y hemos hecho ajustes para reflejar eso”.

El principal ejecutivo de la firma estadounidense continuó diciendo que “en Chile tendrán una modificación constitucional, probablemente cambiando esto, pero nosotros ciertamente tenemos un asiento en primera fila, y estamos haciendo mucho para tratar de influir sobre el resultado”.

También dijo que “por supuesto que uno de los desafíos adicionales en Chile es ayudar a compensar” los tres retiros del 10% de las AFP que se aprobaron. Y sobre este tema, agregó: “francamente, solo socava ese sistema”.

Sin embargo, señaló que “tenemos un diálogo regular con los reguladores y el ministro de Hacienda para fomentar una reforma, y hacerlo de una manera muy reflexiva, por lo que continuaremos haciendo nuestra parte y tratando de fortalecer el sistema de pensiones chileno”.

Luego, Joel Pitz, vicepresidente y CFO de Principal International, comentó que el objetivo, ya sea de los políticos, reguladores, legisladores o de la industria, “es mejorar los ingresos de la jubilación”.

Continuó diciendo que las tasas de reemplazo son insuficientes, por lo que “estamos haciendo lo que podemos para asegurarnos de hacerla más accesible, hacerla más adecuada y hacerla más sostenible. Es desconocido qué forma va a tomar en Chile, pero tal como mencionó Dan, en México, hace 18 meses, también era incierto. Estamos muy satisfechos con el resultado en la reforma de México, y cuando lo miras, en vez de una contribución de 6,5% va a ir a 15% hacia 2030. Eso hará un sistema sostenible, más adecuado”.

En ese sentido, Pitz dijo que “esperamos un resultado igual en Chile. En todas las discusiones que hemos escuchado en Chile, subir las cotizaciones es una prioridad”.

No es primera vez que Houston se refiere al sistema chileno. El año pasado, de hecho, le preguntó directamente al Presidente Piñera sobre la materia: “Mi pregunta, y tal vez comentario, es acerca de la preocupación respecto a la industria del sistema de pensiones privado en Chile, que el sistema de pensiones está en riesgo”.