Se eleva tensión en el Consejo: representantes comunistas acusan a los republicanos de no querer llegar a acuerdos y apuntan a la figura de Kast

Las tranquilas semanas que se han desarrollado en los edificios del Congreso de Santiago van quedando atrás. Este lunes comenzó el debate de las enmiendas que cada bancada presentó al anteproyecto. Los republicanos, que controlan el órgano redactor con 22 de los 50 escaños, presentaron un total de 400 indicaciones al texto de la Comisión Experta.

“Escuché al consejero republicano (Antonio) Barchiesi emplazar al Partido Comunista a transparentar su posición de que nos estábamos bajando”, dijo este jueves el consejero comunista Fernando Viveros para manifestar su molestia.

El representante del PC hizo alusión a las declaraciones que realizó hace unos días Barchiesi luego de que la Corte Suprema rechazara la reclamación del oficialismo en contra de los nuevos capítulos que presentaron los consejeros de derecha. De esta manera, el máximo tribunal habilitó la incorporación de dichos acápites al texto, lo que asestó un duro golpe a los consejeros de partidos de gobierno. En concreto, republicanos y Chile Vamos ingresaron un capítulo de Defensa nacional. Los primeros, por su parte, ingresaron un acápite de seguridad y Chile Vamos hizo lo mismo, mientras que la bancada RN-Evópoli envió una indicación con un capítulo nuevo para la Defensoría de víctimas.

En ese contexto es que el consejero Barchiesi manifestó: “Estamos actuando dentro del reglamento y de la ley, y por eso hacemos un llamado a los consejeros de gobierno y muy especialmente a los consejeros del Partido Comunista a no entorpecer el avance del proceso constitucional y a no oponerse a las expectativas del país y al derecho de los chilenos a volver a vivir en paz”.

Y agregó: “Veo que hay un grupo de consejeros muy bien dispuestos a avanzar hacia el éxito de este proceso constitucional. Veo a otros, en cambio, que han optado por el fracaso del proceso y yo espero que esas posiciones sean sinceradas”.

Así, estas declaraciones desataron la molestia del PC, el que acusa que los republicanos están intentando instalar una realidad que no es. En ese sentido, Viveros agregó que “queremos decir que Barchiesi miente en esa fórmula de Goebbles ‘miente, miente, que algo queda’, y lo hace porque nosotros como progresistas y todas las fuerzas del oficialismo queremos estar hasta la última instancia de deliberación democrática intentando llegar a acuerdo”.

En esa línea, añadió que “los que pareciera que no quieren llegar a acuerdos constitucionales es el Partido Republicano”.

La réplica comunista, sin embargo, no quedó ahí. La otra representante del PC, Karen Araya, calificó de “enmiendas identitarias” las indicaciones presentadas por republicanos.

Además, apuntó al líder del partido, José Antonio Kast, por la gira que realiza la colectividad para presentar sus enmiendas a la ciudadanía. “A mí me parece peligroso que se ocupe el proceso constitucional como un trampolín para hacer una campaña presidencial, eso no corresponde. Nosotros estamos mandatados a llegar a acuerdos y no me parece correcto que algunos líderes políticos de la ultraderecha estén ocupando este espacio para hacer su campaña presidencial”, manifestó.

Consultada por si el oficialismo tomó la decisión de endurecer el tono, Araya manifestó que “hemos mantenido el tono durante todo el proceso constitucional, lo que ocurre es que esta semana pudimos debatir las enmiendas. Lo que hoy día quisimos es que la bancada republicana nos pueda dar explicación de las enmiendas que ellos levantaron, que, a nuestro juicio, son absolutamente identitarias”.

En una línea similar, este jueves la delegada de la bancada CS-PC, María Pardo, convocó a un punto de prensa en las instalaciones del Congreso de Santiago. Ahí, la abogada arremetió en contra de la campaña republicana. “El eslogan con el que hacen esta campaña es Te Quiero Chile y, sin embargo, yo me pregunto si quieren a todo Chile, si quieren a las mujeres, a las niñas, a las que pretenden obligar a llevar adelante un embarazo cuando tienen 13 años y han sido violadas. Si quieren realmente a Chile cuando quieren mantener un sistema de isapres que perjudica a gran parte de la ciudadanía, si quieren mantener un sistema de AFP, que lo único que ha hecho es entregarles a los adultos mayores pensiones de miseria. Hay bastantes cosas cuestionables”, dijo la consejera.

Mesa coordinadora sin acuerdos

Este jueves ambos sectores se sentaron por sexta vez en la mesa de coordinación, instancia donde están negociando las enmiendas. Las temáticas que se conversaron fueron sobre huelga, titularidad sindical y trabajo decente.

Si bien el tono de la conversación fue tranquilo, una vez más no se llegó a acuerdos. La izquierda defendió lo que se estableció en el anteproyecto de la Comisión Experta, mientras que la derecha mantuvo su postura de hacer modificaciones.

La reunión fue breve, puesto que los republicanos tenían una reunión en su partido, así que fijaron el término de su conversación a las 16.30. Durante este viernes los diálogos de los mismos temas deben continuar en una nueva reunión de la mesa coordinadora.