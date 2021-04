Secretaria del TC denuncia “allanamiento ilegal” de policías a despachos de ministros que fue autorizado por Brahm

“Quiero hablar ahora, porque ya me cansé de guardar silencio, la presidenta del TC me pidió que nunca hablara de esto, si no me echaría, pero ya que hay otros funcionarios denunciando, quiero decir que se hizo un allanamiento ilegal y que fue avalado por la presidenta María Luisa Brahm, aquí entraron policías que revisaron el edificio y me pidió que no dejara registro o si no me echaría”.

Esto fue lo que el administrador del Tribunal Constitucional, Rubén Quezada, denunció hace algunos días ante la secretaria del organismo, María Angélica Barriga. La gravedad del asunto hizo que la abogada diera cuenta hoy a los ministros reunidos en pleno de lo ocurrido y, además, procedió a mostrar imágenes del 15 de febrero de 2020, en las que se ve cómo la jefa de gabinete Claudia Véliz hace ingreso de personal que es identificado en la denuncia como de la PDI y que entró a todos los pisos y dependencias del recinto ubicado en Huérfanos 1234, en pleno Santiago Centro.

Entre las 7.10 y las 10 horas de ese sábado, dijo la secretaria del TC, se hizo ingreso, incluso, a los despachos de los ministros que en ese minuto estaban haciendo uso de su feriado legal. Del hecho, dijo la abogada, no quedó registro en los libros de ingreso, pues personal de seguridad habría dicho que habría recibido la misma advertencia de Álvarez, que socializar la visita podría costarles su trabajo.

Barriga anunció que este miércoles denunciará los hechos para que sean investigados por el Ministerio Público, pues, a su juicio, son constitutivos de delito, ya que una diligencia de esas características debería contar con una orden judicial o en subsidio, con la autorización de cada uno de los jueces para que sus pertenencias sean revisadas por externos.

Todo el relato de la secretaria del TC fue ante la mirada atónita de la mayoría de los presentes. “Yo realmente estoy en shock, no quiero volver a mi oficina, quizás hay micrófonos, pero por sobre todo, esto no fue informado y me parece de total gravedad”, dice un ministro presente hoy en el pleno. Los más molestos con la situación fueron los ministros Iván Aróstica, José Ignacio Vásquez, Juan José Romero y Rodrigo Pica. Todos dijeron que con eso se había violado su privacidad.

Al ser emplazada Brahm por sus pares, ésta habría dicho que ella sí dejó constancia de la diligencia en un pleno del 3 de marzo de ese año. Al revisar el acta, dicen los presentes, se leyó que ella había hecho ingresar a personal de seguridad para revisar si existían falencias en el edificio. Fuentes del TC sostienen que al revisar la patente del auto que ese día llegó al estacionamiento del organismo, coincide con la de un vehículo de la policía civil.

Junto a la denuncia en sede penal, la secretaria pidió que el ministro más antiguo, en este caso Aróstica, abra sumario el que se adjuntará a la investigación que hoy tramita Pica por supuesto acoso laboral a funcionarios.