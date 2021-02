Senadores de Comisión de Hacienda aumentarán la presión para que gobierno priorice eliminar exenciones

Poco a poco la especie de “luna de miel” que ha disfrutado Rodrigo Cerda en este primer mes en el Ministerio de Hacienda, parece estar llegando a su fin, porque no cayó nada de bien su repriorización de temas dejando el punto de las exenciones tributarias bajo la mesa.

En marzo, los senadores comenzarán a presionar poniendo nuevamente el foco en el gasto tributario que implica tener beneficios para algunos grupos de contribuyentes. “El jueves o viernes de la próxima semana espero invitar a los encargados para conocer el informe. Tenemos una reunión pendiente sobre ello”, afirma el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro (DC).

Cabe recordar que en el acuerdo de la última reforma tributaria se concordó con el entonces ministro Ignacio Briones que se encargaría un análisis pormenorizado de cómo funcionan las exenciones en Chile. Para ello, primero la OCDE elaboró un documento que luego un grupo de 16 economistas locales de distinto domicilio político revisaron bajo la coordinación del ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Ambos, en su calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, entregaron el primer informe a fines de enero, unos días antes que se concretara el cambio de ministro. En este documento se revisaba una veintena de exenciones y en algunas de ellas, especialmente referidas al mercado inmobiliario, se explicitaba un amplio consenso en torno a eliminarlas porque no se justificaba su mantención.

La presión para mantener el tema en primer lugar de la agenda en todo caso no sólo proviene de los políticos.

Unos días después de entregado el informe y, conocida ya la intención de Cerda de no darle prioridad, en una carta a El Mercurio, Vergara y Valdés a propósito de la falta de información para medir algunos de estos beneficios, afirmaron taxativamente: “en la mayoría de las exenciones hay información suficiente como para avanzar pronto”.

Incluso arriesgaron una reflexión: “algunas exenciones tributarias pueden tener una clara justificación, pero otras son más bien un beneficio a grupos de interés específico. De ahí que es común que cuando se sugiere evaluarlas, surjan argumentos para postergar o simplemente eludir el debate”.

Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda; Rodrigo Cerda, actual titular de la billetera pública; y Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central.

¿Vergara los citará de nuevo?

De hecho, aún no se sabe si esta comisión especial seguirá sesionando para cumplir con la segunda fase que era la entrega de un informe sobre el sistema tributario general, porque si el ministro no lo tiene en su norte, puede ser “tiempo perdido” para la mayoría. No hay que olvidar que este grupo es “ad honorem”, que deben estudiar cada uno de los temas, y que para evacuar el primer documento tuvieron varias reuniones semanales en enero, las que superaban las 3 horas, dejando sus actividades particulares de lado.

“Efectivamente Cerda ha declarado que lo tributario no es su prioridad y eso plantea la pregunta de qué pasará con el informe, no sé qué dirá el Senado porque había un acuerdo sobre ello”, admite Luis Eduardo Escobar, uno de los integrantes de este grupo.

A propósito del intenso trabajo, se atreve a darle una recomendación al ministro: “él deberá decidir qué hacer. Creo que no quiere meterse en la discusión tributaria. Le diría que efectivamente no tiene que hacer una propuesta de cambio de régimen tributario, pero sí sería bueno para el país en este proceso que se inicia, el tener un documento de un grupo tan amplio de economistas que puede servir de base para una conversación futura. Es la primera vez que se hace un esfuerzo de ese tipo en materia tributaria”.

Oposición quiere seguir adelante

En la oposición, los senadores no quieren poner el freno a ese tema pues consideran que se necesita avanzar en cambios en el sistema tributario, considerando la restricción de las finanzas públicas a futuro, sobre todo después del gasto para enfrentar el Covid.

“Se requiere más recaudación fiscal y debieran desmontarse gradualmente las exenciones fiscales que favorecen a las rentas del capital y a los fondos de inversión. En el mundo desarrollado se discute sobre impuestos progresivos que deben pagar las personas de mayores ingresos; por tanto, en Chile esperamos avanzar este año en desmontar exenciones tributarias que no tienen justificación, pero también a mediano plazo de cara a un próximo gobierno, avanzar en progresividad tributaria”, puntualiza el senador Pizarro.

Asimismo, el senador Carlos Montes (PS) recuerda que este informe fue incluido en el acuerdo por su bancada y no debe quedar guardado en el escritorio. “Creemos que hay cuestiones que cambiar y dentro del informe hay varios temas que son bastante consensuales, las conclusiones de este grupo técnico son bien claras y, por lo tanto, lo razonable sería tomar la iniciativa. No se puede seguir chuteando las cosas para los gobiernos que vienen, no tiene sentido que este gobierno no tome decisiones básicas sobre lo que hoy está clarísimo”, remarca.