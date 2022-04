Vlado Mirosevic (PL): “Chile tiene que ser promotor de la política de cuotas migratorias en la región”

Aunque por estos días se concretó la visita de las autoridades de Interior -los subsecretarios Monsalve, Crispi y el director del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), Luis Thayer- a la Macrozona Norte para abordar las políticas migratorias, el diputado oficialista Vlado Mirosevic (PL) puntualiza que ningún parlamentario de la zona estuvo presente y pone en alerta al Ejecutivo. “Fuimos informados de la visita, pero se organizó en un día que teníamos sesión en el Congreso en Valparaíso. Eso no puede pasar a futuro, somos los que conocemos la realidad de la zona”, afirma.

Si bien valora el nombramiento de Thayer a cargo del SNM, Mirosevic plantea que es necesaria una mayor coordinación del Ejecutivo con autoridades locales y que es “muy complejo” que el Ministerio del Interior por sí solo se haga cargo de la crisis en el norte. “(La cartera) necesita recibir alertas tempranas a través de un consejo asesor”, asegura el parlamentario.

¿Cómo ha visto el manejo de la crisis migratoria de su gobierno?

Se nominó al director del Servicio Nacional de Migraciones, eso es un buen primer paso, pues estaba pendiente. Es una persona competente, que ha estudiado el tema, no va a venir a improvisar. El gobierno también ha dicho que la política de deportaciones va a continuar con el respeto de todos los estándares internacionales. Me parece que el hecho de que se reconozca que todos los Estados tienen el derecho a deportar, en la medida en que se certifique la medida vía judicial o administrativa, es una buena declaración de principios.

Sin embargo, el gobierno no renovó el estado de excepción en el norte.

Si bien el gobierno retiró la medida después de haberla prorrogado dos veces, se anunció que se mantendrá el Decreto 265, que permite a Interior instruir a las Fuerzas Armadas para que puedan continuar en la labor de control de fronteras. Me parece que es una buena política y es hacerse cargo con sentido de realidad de un asunto que si no lo tomamos de manera ordenada, va a traer muchas consecuencias no deseadas.

A propósito del impasse de la ministra Izkia Siches, quien denunció falsamente que uno de los vuelos que trasladaba ciudadanos venezolanos expulsados del país habría regresado con todos sus pasajeros, ¿cómo ha visto la coordinación de información con autoridades locales?

Tiene que haber coordinación con las autoridades locales, porque es muy difícil entender esta crisis desde Santiago, imposible. Esto se tiene que entender desde el ángulo territorial, desde las regiones. Hay que escuchar a las autoridades. El gobierno anterior fue muy arrogante en no querer escuchar a nadie, creía que se las sabían todas.

¿Esas coordinaciones se están dando?

Se está allanando recién el camino. El gobierno debiera convocar a una mesa permanente, donde vayamos observando el fenómeno migratorio, porque es un flujo variable, que sube, baja dependiendo del momento y de lo que pasa en otras fronteras antes de llegar a Chile. Hay que construir una mesa permanente de observación del flujo migratorio y de las políticas que el gobierno está tomando, un consejo asesor con expertos, academias, policías, ONG y organismos internacionales. Y es que es muy difícil que solamente Interior observe el fenómeno, hay que ampliar la mirada. El gobierno pasado solo se abocaba al tema migratorio cuando había una crisis de proporciones: frente a lo de la plaza en Iquique o los hechos de violencia, reaccionaba. Necesitamos insumos y alertas tempranas al ministerio.

¿Los parlamentarios de la zona estaban en conocimiento de la visita de las autoridades de Interior a la zona?

Fuimos informados de la visita, pero se organizó en un día que teníamos sesión en el Congreso en Valparaíso. Eso no puede pasar a futuro. El gobierno debe organizar las visitas cuando los parlamentarios de regiones estén presentes. Somos los que conocemos la realidad de la zona y le damos seguimiento hace años al tema. Nadie pudo ir y participar, ningún parlamentario de la región. Me hubiese gustado acompañar a los subsecretarios, porque cada región tiene particularidades, y aunque es un fenómeno bien general que afecta al norte, cada región tiene su matiz.

El Presidente Gabriel Boric ha planteado coordinaciones regionales en una política de cuotas migratorias. ¿Está de acuerdo?

Evidentemente la crisis migratoria requiere de un diálogo regional que en el gobierno anterior no existió. Piñera inventó la figura de Prosur que no sirvió para efectos de la pandemia ni coordinaciones regionales, y eso hay que reactivarlo. No a Prosur, que era una alianza ideológica, sino que el diálogo con el resto de países de la región y en específico con Bolivia. Necesitamos rápidamente coordinación con ellos a propósito de la reconducción de migrantes. El acento en cuanto a la política de cuotas debe venir desde Cancillería y Chile tiene que ser promotor de esta política en la región le guste a quien le guste, porque no hay otra manera de organizarnos, porque lo otro es una migración desordenada y eso es una problemática para todos.