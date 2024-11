A solo seis meses de su llegada: fichaje bombástico de Juan Román Riquelme amenaza la continuidad de Gary Medel en Boca Juniors

La temporada aún no termina, pero Boca Juniors ya está pensando en el año que viene. Y piensa en grande. Esto, porque en España aseguraron que el club dirigido por Juan Román Riquelme quiere fichar a Sergio Ramos para el 2025.

Según el diario hispano Relevo, ya existen conversaciones para que el otrora capitán del Real Madrid deje el continente europeo y se una al cuadro argentino. De hecho, Riquelme ya habría puesto cinco millones de euros sobre la mesa y aunque está lejos de los 12 que ganaba en Sevilla y más aún de lo que podría recibir en la liga saudí, hay dos factores claves que podrían inclinar la balanza a su favor.

El primero de ellos es que la oncena transandina es dirigida por Fernando Gago, quien fue compañero del defensa en la entidad merengue desde 2006 hasta 2012 y ya se habría comunicado con él para convencerlo de que se vista de azul y amarillo.

El otro es que Ramos siempre fue admirador de Diego Armando Maradona y en La Bombonera podría acercarse la mito de la leyenda del fútbol, además -según la publicación- “vivir en carne propia” lo que sintió el mítico 10 “en un país tan pasional y futbolero” como la nación vecina.

Con 38 años de edad, Ramos rechazó ofertas de Emiratos Árabes y se encuentra sin club desde julio pasado. Y aunque le preocupa estar lejos de sus hijos o trasladarlo a una ciudad como Buenos Aires, Riquelme y Gago ya le hablaron de que podría residir en el mismo barrio privado dónde ellos tienen sus hogares.

Gary Medel defendiendo los colores de Boca. Foto: Photosport.

¿Qué pasa con Gary Medel?

Los medios argentinos ya especulan con una salida del Gary Medell en la ventana de diciembre, pues ha perdido protagonismo con Gago, pues sólo fue suplente en el debut del técnico en Boca y luego no lo citó más.

Además, el formado en la Universidad Católica no estaría pasando los controles de peso que impuso el DT y ha perdido terreno en la competencia interna. “Si bien no especificaron puertas adentro que sus exclusiones estuvieran directamente relacionadas con la balanza, tanto Frank Fabra como Medel no formaron parte de las últimas convocatorias porque consideran que están un escalón abajo desde lo físico”, informó el canal argentino TyC.

“Yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Ves a alguno con una mala forma física? No. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico”, advirtió Gago.

Boca Juniors visitará a Lanús este domingo, 19:30 horas, e intentará subir algunos puestos en la tabla de la segunda fase del torneo, pues hoy se ubica en el casillero 16, con 25 puntos, muy lejos del líder, Vélez, el cual tiene 38 unidades.