Abogado que representó a Byron Castillo afirma que hay “cero chance” de que la FIFA deje a Ecuador sin Mundial

José Massú fue el abogado que en 2019 presentó una acción de protección en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), luego de que el organismo haya suspendido a Byron Castillo por dudas en torno a su nacionalidad. Ahora, en medio de la polémica en la que está envuelto el jugador y con la chance de que Chile entre al Mundial más latente que nunca, volvió a hablar.

Lo hizo en un programa de Radio Redonda de Guayaquil, en donde manifestó que “hay cero chance” de que Ecuador pierda su boleto para el Mundial de Catar 2022. “No sé de dónde se ha reactivado este tema nuevamente, básicamente por el hecho de que una noticia mal dada en Colombia le dio pie a la ANFP , que ni siquiera quedó en los seis primeros puestos”, comenzó diciendo el magistrado.

Declaraciones en las que siguió ahondando en el programa radial. “Legalmente no hay nada. Byron Castillo nunca ha tenido una denuncia en su contra, nadie ha puesto en tela de duda, de forma legal, su nacionalidad ecuatoriana, no lo ha hecho la FEF, el Registro Civil, la Fiscalía, la FIFA ni la Conmebol. No existe una denuncia en contra de Byron. Lo que existió en su época fue una sanción de parte de la Federación, que sancionó al jugador sin un procedimiento sancionatorio”, añadió.

Fue en esa sanción que Massú tuvo un rol protagónico. “Cuando lo sancionan (la FEF), en 2017 o 2018, yo pongo una acción de protección como socio de Barcelona. Básicamente, yo lo que decía es: ‘¿Cómo tú vas a sancionar a alguien si no eres Registro Civil ni has hecho un tema penal para quitarle la nacionalidad a Byron Castillo?”, agregó para luego recordar el resultado de aquel problema judicial.

“En ese sentido planteé mi acción de protección (contra la FEF) y la gané. Y fue tan contundente que la FEF ni siquiera apeló, es más, la mandaron a reparar a Byron Castillo, que Byron Castillo jamás ha reclamado ningún tipo de reparación al respecto”, comentó.

Finalmente tuvo duras palabras en contra de la ANFP. “Chile tiene cero por ciento de chances de ir al Mundial. Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera, ecuatoriano”, partió diciendo.

Comentarios que después fueron aún más duros. “Me da vergüenza que la Federación Chilena, que no pudo clasificar al Mundial por no tener los méritos para hacerlo, haga lo que está haciendo, difamando a un ecuatoriano imputándolo de un delito”, cerró.