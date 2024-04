“¡Abre los ojos y haz algo!”: Medvedev se despide de Montecarlo tras protagonizar un nuevo día de furia

En el circuito del ATP son bien conocidos los berrinches del tenista Daniil Medvedev. Esta vez, se volvió a exceder en el Masters 1000 de Montecarlo, donde su compatriota Karen Khachanov le bastaron poco menos de dos horas y dos sets (6-3 y 7-5) para eliminarlo en los octavos de final del torneo del Principado.

El show del número cuatro del mundo llegó a su peak en el undécimo juego del segundo set, cuando terminó con la raqueta en la lona de manera furiosa.

Una situación que le valió el correspondiente warning impuesto por el árbitro brasileño Carlos Bernardes (ya había tenido un problema con el chileno Nicolás Jarry) y el llamado de atención al supervisor del torneo.

Claro que los problemas en el partido venían de antes. Un tiro ancho que benefició a su rival fue el detonante para sacar al jugador del partido. Algo que lo desconcentró de manera definitiva y lo llevó a la eliminación con 8 dobles faltas y 19 errores no forzados.

Pero el enojo final de Medvedev llegó después de una vistosa doble falta en ese mismo undécimo game. Un error que, a la larga, le costó el partido, ya que su compatriota no falló en el siguiente para derrotarlo.

Tras sentarse en su silla de cambios, el ruso primero se quejó por la presencia del fisioterapeuta: “¿Carlos (Bernardes), acaso he pedido al fisio?”, inquirió al brasileño.

Interviene el supervisor

Mientras la conversación subía de decibeles entre el jugador y el umpire. Fue entonces cuando el furioso atleta se dirigió airadamente al supervisor, Cedric Mourier, por dos decisiones que supuestamente le habían perjudicado tanto en la segunda ronda, contra Gael Monfils, como ahora frente a Khachanov.

“Hubo dos pelotas fuera en dos días seguidos ¡Abre los ojos y haz algo!... Cuáles serán las consecuencias de esto después cuando se vea después del partido que se ha cometido un error. No es mi responsabilidad arbitrar. Si el juez de línea no ve bien con las lentes de sol no debería ser árbitro. Es un 5-5 y 15-30″, acusó el jugador al supervisor.

Tras este nuevo berrinche, Bernardes lo sancionó después con un punto perdido en el último juego del encuentro. Malas noticias para el top cuatro, quien defendía 180 puntos en el torneo monegasco, ya que cayó en cuartos de final en la versión pasada.

La furia de Medvedev