“Estás usando tus reglas, no las de la ATP”: Nicolás Jarry explota contra el juez en su derrota en Montecarlo

Nicolás Jarry no se fue tranquilo de la cancha 2 del Montecarlo Country Club. Tras caer en primera ronda ante el argentino Tomás Etcheverry, el chileno tuvo un tenso cruce con el juez principal del encuentro, el polémico Carlos Bernardes.

Para el tenista nacional era incomprensible la determinación del juez español en el arranque del punto que le terminó dando el partido a su rival. “Estás usando tus reglas, no las de la ATP”, fue una de las primeras frases que lanzó el número uno de Chile al umpire que en 2015 fue “vetado” por Rafael Nadal. “Te lo digo en serio, voy a pedir que no me arbitres nunca más”, fue la recordada amenaza del español al juez brasileño en Río de Janeiro aquel año.

Lo cierto es que la polémica entre el juez y el chileno, no está tan alejada a la que tuvo Rafa con él hace casi diez años, ya que ambas se producen por el criterio del umpire en los tiempos para sacar de los jugadores. Si al español lo castigó por demorarse entre saque y saque, en el caso de Jarry su reclamo fue por todo lo contrario.

“La regla es para los dos, estás usando tus reglas, no las de la ATP. La regla de la ATP es que sí es cero es cero. Él estaba boteando, no había puesto la raqueta para atrás”, decía visiblemente molesto el número uno del país, quien reclamaba que no se haya castigado a Etcheverry pese a que se demoró más de 25 segundos en sacar antes del match point.

“No puede ser así. Match point fue un punto largo durísimo, se pasa, estoy esperando el warning, porque es lo que corresponde y no pasa nada. ¿Qué pasa si gano el punto? se sigue, se sigue, cómo juego yo? con una regla supuestamente falta tuya”, agregó el campeón del ATP de Ginebra.

Finalmente, Jarry también le dejó en claro a Bernardes que no va a dejar pasar la situación y que volverá a ver la jugada, ya que según el árbitro Etcheverry ya estaba haciendo el movimiento de saque cuando terminó el reloj. “¿quieres revisar? ¿quieres revisar? Yo voy a revisar y te cuento porque estás usando tus propias reglas. Si quieres usar tus propias reglas dímelo y si es que yo me pasé, dímelo también”, reclamó el 21 del mundo.