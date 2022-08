Activo y sonriente: el Olympique de Marsella presume el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el club

Alexis Sánchez poco a poco se acostumbra a su nueva camiseta: la del Olympique de Marsella. El pasado martes, el chileno fue oficializado como nuevo refuerzo del cuadro francés, el más popular de ese país, y fue recibido a lo grande por los fanáticos, dando inicio así a una nueva aventura en el fútbol europeo para el tocopillano.

El Niño Maravilla vivió su primera práctica en lo que será su nueva escuadra por dos temporadas y el club le hizo un seguimiento especial. Al delantero nacional se le vio sonriente y participativo. Con mucha personalidad, pidiendo el balón y también rematando.

Además, la cámara captó un diálogo que protagonizó Alexis con Igor Tudor, el nuevo entrenador del equipo y quién reemplazo a Jorge Sampaoli tras su salida. El transandino dejó el Marsella por diferencias en la búsqueda de refuerzos y no pudo cumplir su anhelo de reencontrarse con el chileno, a quien dirigió en la Roja. Juntos, se consagraron campeones de la Copa América 2015.

“Primeros pasos”, fue el mensaje con el que el cuadro del Niño Maravilla compartió el video de los primeros movimientos del nacional en el club. El conjunto marsellés se alista para lo que será la segunda jornada de la liga francesa, en la que, tras vencer por 4-1 al Reims, buscará una nueva victoria para mantenerse en la parte alta, más allá de que el certamen aún sea muy joven.

Sánchez vivió su primera práctica solo horas después de que se concretara su arribo a Marsella, el martes. Un día después, fue presentado en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente del equipo, Pablo Longoria, para, posteriormente, ponerse bajo a las órdenes de Tudor, con quien compartió risas en la instancia.

El fichaje de Alexis en el Marsella se dio luego de que el futbolista quedara como agente libre, tras firmar su finiquito con el Inter de Milán, equipo con el que compartió con Arturo Vidal, quien fichó recientemente por el Flamengo de Brasil. Con los lombardos, se consagró campeón de la Serie A, de la Supercopa de Italia, en la que fue pieza clave con un gol en el último minuto de partido ante la Juventus, y también de la Copa Italia.

El deseo del jugador era seguir compitiendo al máximo nivel y disputar la Champions League. Fue entonces que los Focenses se cruzaron en su horizonte, con una propuesta que cumplía su anhelo. Una vez que resolvió su salida de los nerazzurri, todo ocurrió muy rápido. Alexis se sumó de inmediato al club francés y ya está a disposición de su DT, puesto que participó de la pretemporada del Inter.

En las que fueron sus primeras palabras como jugador del OM, Sánchez valoró el recibimiento de los hinchas y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones: “Muy feliz por la recepción de la afición de ayer. Aman este club y espero demostrar en la cancha qué es lo mío y hacerlo de la mejor forma. Estaba entrenando con el Inter y me siento bien. Me faltan detalles de jugar fútbol, de tener más contacto con el balón, pero físicamente me siento bien”.

“El recibimiento de ayer fue algo lindo. En todas partes me han recibido bien. Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero. Son cosas lindas que te llegan en el momento en que menos se espera. Eso hace dimensionarlo”, dijo también.

La aventura de Alexis en la Ligue 1 recién comienza.