El gol de Alexis no bastó: el Marsella choca contra la resistencia del Monaco de Maripán

Alexis Sánchez y Guillermo Maripán se midieron en la vigésima jornada de la Ligue 1. El Olympique de Marsella y el Monaco igualaron 1-1 en el enfrentamiento entre chilenos. El trámite fue de un tiempo para cada uno en lo que a superioridad refiere. Sin embargo, el protagonismo entre los nacionales fue para el atacante, que marcó el tanto del empate.

En la fracción inicial, el Monaco se mostró más incisivo. Los primeros minutos fueron de absoluta superioridad del cuadro albirrojo, que este sábado vestía de negro. Se generaban las ocasiones más claras y no le daba espacio a los ataques, intermitentes y escasos, del Marsella. En ese contexto, Maripán le ganaba el duelo a Sánchez. Al atacante nacional lo buscaban por arriba y el defensor hacía gala de su 1.95 de estatura para imponerse. Cuando el Niño Maravilla lograba hacerse de la pelota con sus pies e ir de frente, al formado en la UC le costaba marcarlo, pero el tocopillano solía recibir de espaldas.

Con el Monaco generando ocasiones de peligro, llegó la apertura de la cuenta. Si de jugada no podían, tenía que ser tras un balón muerto. A los 17 minutos, un tiro libre desde la izquierda fue centrado por Aleksandr Golovin y Jordan Veretout, en su afán por despejar, la envió al fondo de su propia portería. El volante francés no alcanzó a darle de lleno. Solo la peinó, por lo que la esférica fue para atrás. El golero Rubén Blanco, de los buenos valores del primer tiempo, se estiró, pero no logró evitar la conquista.

Tras el 0-1, el Marsella se vio obligado a adelantar las líneas. Como tantas veces en la temporada, los de Igor Tudor buscaron con más ahínco luego de verse abajo en el marcador. Sin embargo, las grandes chances seguían siendo para la visita. El cuadro de Sánchez manejaba la pelota y jugaba en campo rival, pero los acercamientos eran para los de Maripán.

Guillermo Maripán tuvo una correcta actuación en el empate entre Marsella y Monaco. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Alexis, goleador

El segundo tiempo fue distinto. El Monaco ya no encontraba la facilidad y el Marsella estaba más dispuesto a empatarlo. Más punzante a la hora de atacar. De tal forma que la paridad llegó rápidamente. En los pies de Alexis Sánchez. El goleador histórico de la Roja estuvo atento y capturó un rebote que dejó el portero Alexander Nubel. Cengiz Under se conectaba con Nuno Tavares, el carrilero portugués remataba con fuerza al primer palo, generando la inseguridad del guardameta, que dejó la pelota ahí mismo. En posición de centroatacante, el formado en Cobreloa la empujó para poner el 1-1. Con esta nueva conquista, el ex Inter de Milán llega a su séptimo gol en la presente Ligue 1 y alcanza los 10 en la temporada, contando todas las competencias.

El tanto del chileno sería una señal de lo que se vendría. El Olympique de Marsella seguía instalado en el terreno del contrario, pero ahora si lograba asustar. En ese contexto, Maripán continuó siendo uno de los puntos altos de la zaga de la visita, ahora con más trabajo que en la primera parte.

Alexis Sánchez marca el empate ante el Monaco. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

El ex Alavés sufrió a minutos del final, cuando llegó tarde a un cruce con Sead Kolasinac, que se había quedado acompañando una jugada ofensiva tras un córner, y los dirigidos por Tudor pidieron penal. La imagen exponía que el central efectivamente le dio un planchazo al bosnio. Sin embargo, el juez Jeremie Pignard desestimó los reclamos. La pelota había salido y, en su criterio, la acción fue un choque por la disputa.

Con el empate, Marsella y Monaco se mantienen en la tercera y cuarta posición, respectivamente. La escuadra del delantero nacional está en zona de fase previa de la próxima Champions League, con 43 unidades. Cinco menos poseen los del defensor, que arremete en lugares de Europa League.