Ali Manouchehri, de la cancha a la política: “Algunos buscan ridiculizar a los deportistas”

Ali Manouchehri (34) se retiró hace dos años del fútbol profesional. Levantando la copa de Coquimbo Unido, que le permitía a los Piratas retornar al fútbol profesional, quien fuera alguna vez seleccionado chileno decidió dejar la actividad. “Tuve la oportunidad de levantar esa copa, con la jineta de capitán. Logramos el ascenso y decidí retirarme. Había que terminar la carrera de la mejor manera”, dice a El Deportivo.

Hoy, su vida está en la política. Como candidato independiente, el exlateral decidió postularse a la alcaldía de Coquimbo. “Soy de familia de políticos. Inicié mi campaña el 15 de diciembre. Me pedían 350 firmas y logré más de 550. El proceso de campaña ha sido increíble. Fui el último en aparecer y hoy soy el candidato que más chances tiene de competir con el actual alcalde”, dice.

Su vida parte en terreno cerca de las siete de la mañana, dice. Y se termina cerca de las dos de la madrugada: “Uno no para como candidato. Reunión, en la calle, en los banderazos temprano en la mañana...después hacemos otro en la tarde. Uno no para. Lo de haber sido futbolista me ha servido porque no tengo cansancio físico. No paro”, reconoce.

Ali en una actividad como candidato a alcalde de Coquimbo.

Su candidatura, sin embargo, se vio alterada por los dichos del actual edil, Marcelo Pereira. El alcalde, que va por la reelección, se burló de su ex condición de futbolista profesional. En un audio que dura alrededor de 50 segundos, la propaganda simula un debate en la que ironiza con la preparación de Manouchehri. “Candidato número tres, ¿cuáles son sus principales propuestas?- ¿Propuestas? No sé, en verdad- ¿Me puede hablar de economía circular? Cuando se lleva el pito a la boca y estamos en el estadio, lo único que se conoce del circular es la cancha”.

El ex seleccionado intenta no perder el foco. “Mi principal motivación es Coquimbo. Esta es la ciudad donde me crié (...) La gente está cansada, porque Coquimbo está abandonado. El alcalde ofende a la gente más sencilla, a los futbolistas de Coquimbo. Mi candidatura en Coquimbo ha crecido y toda la gente sabe que fui futbolista. Algunos, como el alcalde, buscan ridiculizar al futbolista, pero el fútbol me entregó liderazgo, disciplina y trabajo en equipo. Esas cosas a él no se las entregaron en la universidad. También les pedí a todos los candidatos que nos hiciéramos exámenes de drogas.... ¿Qué me dijeron? Aún no me responden”, cerró.