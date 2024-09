Almirón se lanza con todo contra Nicolás Gamboa tras caer goleado ante Magallanes: “No está capacitado para dirigir en Primera División”

Colo Colo puso fin a su racha de 14 partidos sin conocer la derrota. En un duelo marcado por las desatenciones defensivas y el poco poder ofensivo de cara al arco rival, el Cacique cayó inapelablemente por 3-0 ante Magallanes en el partido de ida de la Final Regional Zona Centro-Sur de la Copa Chile.

El cuadro de Jorge Almirón pareció sufrir de amnesia. Todos los errores posibles, que no habían existido durante la segunda rueda del Campeonato Nacional ni en los octavos de final de Copa Libertadores, fueron cometieron en la cancha del Fiscal de Talca. Los albos quedaron plagados de dudas de cara al compromiso de vuelta (con fecha todavía por definir) y el entrenador argentino tendrá que ajustar las piezas para afrontar a River Plate en el escenario continental.

En ese sentido, el director técnico abordó la actuación de sus jugadores, sin restarle méritos a su oponente. “El rival aprovechó las que tuve al inicio y lo hizo bien. Marcaron tres goles en momentos importantes y en el segundo tiempo no pudimos descontar. No hay excusas y el análisis va más para dentro. Fue un resultado justo y la derrota duele pero es parte del fútbol. Hay que asumirla y pensar en lo que sigue”, dijo.

Junto con lo anterior, el estratega puso paños fríos a la dura caída, negando la posibilidad de que el resultado pueda repetirse en la llave de cuartos de final del torneo continental. “Seguramente el partido con River no será igual, porque va a ser otro tipo de escenario y se va a jugar diferente. Va a estar todo el plantel y no habrán excusas”, aseguró.

Sin embargo, más allá del análisis del compromiso jugado en la Región del Maule, las críticas de Almirón se posaron sobre el cometido de Nicolás Gamboa, quien sancionó un polémico penal en el primer tiempo y expulsó a Ramiro González en el complemento. “Te da impotencia. Obviamente no hay VAR en esta situación (del penal), pero me di cuenta en la desesperación que tuvo para cobrarlo. El cuarto árbitro cortó muchas jugadas. Te das cuenta cómo van manejando todo y te van sacando. El rival no tuvo nada que ver; jugaron bien y como se debe jugar al fútbol, pero el árbitro permitió muchas cosas. No está capacitado para dirigir en Primera División y me parece que hay maneras de manejar unas cosas. La expulsión no tiene sentido porque perjudica el partido”, concluyó.