Arquero de Antofagasta denuncia que la violencia llega al entrenamiento puma: “Hoy unos simios saltando en el techo de los vehículos de los jugadores”

Los hechos de violencia siguen causando preocupación en el fútbol nacional. Ahora el arquero de Deportes Antofagasta Ignacio González realizó una denuncia a través de su cuenta de Twitter en la que acusó que barristas ingresaron durante los entrenamientos del equipo.

“Lamentablemente ya no en nuestro lugar de trabajo tenemos seguridad. Hoy un par de simios saltando en el techo de los vehículos de algunos jugadores y como siempre todo sigue igual”, acusó de entrada el guardameta.

“Ahora me pregunto ¿qué más tiene que pasar para que se tomen cartas en el asunto? ¿Tienen que hacerle daño o herir a alguien para recién tomar acciones?”, cuestionó González.

Esta situación, por desgracia, no es algo nuevo para el club. En agosto de este año, en la previa del duelo contra Colo Colo en el estadio Monumental, la escuadra nortina sufrió el robo de indumentaria desde las instalaciones que ocupan en el Calvo y Bascuñán.

“Nos robaron anoche, en el club. Robaron camisetas, zapatos, indumentaria. Por favor, amigos, si ven o leen venta de ropa del CDA o zapatos de fútbol usados, caros, de profesionales, avisar. La idea es encontrar todo, ya que nos encontramos sin ropa y zapatos para enfrentar a Colo Colo”, expuso el defensor Camilo Rodríguez en su cuenta en Instagram.

Complicados en el fondo de la tabla

El presente de Deportes Antofagasta no es el mejor. Los Pumas se encuentran en la penúltima posición de la clasificación con 23 puntos y el fin de semana pasado no pudieron enfrentarse contra Palestino debido a que la municipalidad no les entregó el estadio para que se desarrollara el encuentro.

De hecho, en la jornada el club árabe denunció que a dos horas del inicio del encuentro los encargados de llevar la utilería del plantel no podían ingresar.

Minutos después la ANFP a través de un comunicado manifestó que el duelo se suspendía, generando el inmediato reclamo por los puntos de Palestino por no cumplir con las bases del torneo de Primera División.

“Ante la situación de hoy, también corresponde y es justo que el reglamento de cumpla”, añadieron para luego continuar apuntando que esperaban que el “Tribunal Autónomo de Disciplina haga valer el artículo 23 de las bases del Campeonato Nacional 2022, que expone que en el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, el club local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival”.

Para Deportes Antofagasta todo se complicó, pues el directorio de la ANFP decidió de manera unánime “denunciar al Club Deportes Antofagasta S.A.D.P. ante el Honorable Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 23, en relación al artículo 75, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022″, dice el comunicado de la sede de Quilín.

Una situación que también exigían Coquimbo Unido y Deportes La Serena, clubes que también se encuentran en plena batalla por evitar descender a la Primera B del fútbol nacional.