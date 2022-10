Jorge Segovia explota por la reprogramación del duelo entre Unión Española y la U

Jorge Segovia es el dueño de Unión Española. En esa condición, alza la voz por la reprogramación del partido frente a Universidad de Chile, por la Copa Chile. El encuentro fue suspendido por la negativa de la Delegación Presidencial de Valparaíso a autorizar su realización, considerando la falta de contingente policial para garantizar una realización en óptimas condiciones de seguridad. Los hispanos alzaron la voz a través del gerente general, Cristián Rodríguez. “No era lo que esperábamos. No porque no fuese una posibilidad, sino porque queríamos presentar nuestros puntos de vista, con argumentos sólidos. Le pedimos respetuosamente a Pablo Milad ser escuchados, pero nos enteramos por la prensa de la resolución que finalmente gatilló la reprogramación”, manifestó el ejecutivo a El Deportivo.

Segovia se cuadra con esa postura. A través de su cuenta en Twitter, la plataforma que suele utilizar para analizar la contingencia del fútbol nacional y para criticar las determinaciones que no le agradan, Segovia manifiesta su postura.

“Bases del torneo ¿para qué? Mi “felicitación” a los que decidieron ignorarlas. Así hacemos crecer, mejorar y que se respete el fútbol en Chile”, puntualiza.

El tuit de Jorge Segovia.

Aprensiones

Rodríguez había manifestado las aprensiones del club. “Nos parece que era un tema que ameritaba el no reprogramar porque era por todos sabido que el ganador del partido de la U con la UC obligaba a coordinar otro encuentro a los pocos días. Creemos que pudo haber falta de coordinación previa, se actuó contra el tiempo. Sea cual sea el motivo, creemos que todo se pudo haber previsto si se hacía una planificación mejor. Pero eso no se pudo comprobar y la directiva de la federación estimó que se debía reprogramar”, sostuvo.

Sin embargo, evitó dramatizar con la situación. ““¿Si estamos en una crisis? Es un simplismo referirse en esos términos. Más allá de esas calificaciones, lo que se requiere es iniciar un proceso profundo de planificación de estrategia que nos integre a todos. Todos los intervinientes estamos con la obligación de responder a las expectativas de la gente”, prosiguió.

Su jefe, Segovia, fue, en cambio, bastante más categórico a la hora de analizar la controversia.