Arranca la nueva era de Holan en la UC: los que ganan y los que pierden con el retorno del DT argentino

Universidad Católica anunció a su nuevo entrenador. El cuadro cruzado informó el retorno de Ariel Holan a la precordillera, entrenador que se encargará de reemplazar a Cristian Paulucci, quien dejó el club por malos resultados. La llegada del técnico campeón del Torneo Nacional 2020 con los cruzados seguramente modificará el esquema de juego del cuadro de la franja. Mientras algunos jugadores ganarán terreno, otros lo perderán.

El transandino es conocido por su exigencia. Es un DT que siempre busca que sus pupilos consigan su mejor versión. Y es por eso que sus futbolistas tendrán que acostumbrarse a su ritmo, uno que seguramente sacará el nivel más alto de sus dirigidos. Pero no habrá espacio para todos.

Uno de los que ganará con su llegada será Ignacio Saavedra, quien fue suplente durante el período final de Paulucci en la banca. El volante venía siendo titular y clave en los cuatro títulos que ganó el club desde 2019, jugando la mayoría de los encuentros de esas temporadas como titular.

No obstante, desde que el Flaco tomó el mando, poco se le vio a Saavedra en cancha. La razón fue netamente una decisión técnica del estratega, quien optó por no contar con el Nacho desde la partida en varios de los encuentros de este 2022, pese a su importante rol en el pasado.

Con Holan la situación podría cambiar. El volante fue uno de los más destacados en el primer ciclo del adiestrador en San Carlos de Apoquindo. De hecho, lució uno de sus niveles más altos en un cuadro cruzado que tuvo pocos puntos bajos durante el 2020. Aunque su rendimiento fue decayendo con el estratega anterior, seguramente para el nuevo DT recuperar a Saavedra será uno de los objetivos.

En tanto, uno que podría complicar su presencia en el equipo estelar es Sebastián Pérez. Pese a que el meta del conjunto precordillerano siempre responde, sus errores en los pases podrían costarle el puesto con el argentino, quien no perdona el mal toque en su equipo.

El arquero tendrá una dura tarea, mientras que a Nicolás Peranic, su principal rival en el puesto, se la abre una chance. El ex Deportes Melipilla tendrá opciones de meterse en el 11 titular, si es que su juego con los pies convence al estratega del elenco cruzado.

En el mediocampo, en tanto, Diego Buonanotte asume que tendrá la tarea más difícil. Bajo el ciclo anterior de Holan, el exjugador de River Plate, en muchas ocasiones, no iba citado. Nunca logró convencer a Holan.

Una vez que el hoy técnico de la UC dejó la banca de la precordillera, Buonanotte se descargó. “Ariel era más cerrado en su estructura, en su sistema y en su forma. Él quería dos extremos rápidos, que corrieran al espacio, que a lo mejor no fuesen tan técnicos, pero sí que tuvieran velocidad”, dijo en una entrevista con La Tercera. “Cuando me tocaba entrar, Ariel quería que hiciera lo mismo que Lezcano. Y yo le he dicho: ‘Ariel, no puedo hacer lo mismo que el Gato, porque no tengo la velocidad ni la potencia que él tiene’. Tengo otras características para jugar de extremo derecho, pero Ariel tenía sus formas y lo entendí, porque para eso está el técnico y respeto sus decisiones”, añadió el Enano.

En la UC, seguramente, comenzarán desde cero. Holan armará un equipo que se ajuste a su exigente esquema, por lo que los futbolistas tendrán que exhibir un desempeño por encima al mostrado en el primer tramo de la temporada. En la precordillera no quieren perder más tiempo ni seguir cediendo terreno en los torneos que se encuentran disputando.