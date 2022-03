Arturo Vidal explota en live de Instagram e increpa a hinchas: "Cuando tengan los Scudettos que tengo yo, ahí pueden hablar recién”

El Inter de Milán, con un deslucido juego, empató sin goles con el Milan en la ida de la semifinal de la Coppa Italia. Los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal ingresaron en el minuto 65 y tuvieron un opaco desempeño, al igual que el resto de su equipo.

En ese marco, Arturo Vidal respondió ante las críticas que le ha otorgado la prensa italiana y parte de la hincha de los neroazurri, con quienes se enfrascó en una discusión en un live de Instagram. El seleccionado nacional publicó en sus redes sociales una tajante frase: “Los ganadores hacen lo que los perdedores no”.

Discusión con hinchas

El oriundo de San Joaquín realizó un breve live en Instagram, momento en el que los hinchas lombardos lo increparon por su desempeño en el Derby della Madoninna. Los insultos no tardaron y Vidal replicó ante estos: “¡Mamma mía! Si ganaran lo que he ganado yo... Son una mierda, no han ido nunca al estadio y están hablando acá. Y tienen pura cara de payasos”.

“Me caliento (con los hinchas). Cuando tengan los Scudettos que tengo yo, ahí pueden hablar recién. No se saben ni lavar la raja y andan hablando. Tengo cinco Scudettos, serían seis este año y me aburro de ganar Scudettos”, añadió el formado en Colo Colo.

Arturo Vidal y Junior Messias en el empate sin goles entre el Inter de Milán y el Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP).

Críticas de la prensa

Los medios italianos también cuestionaron el desempeño del equipo en el Derby della Madonnina, aunque fueron especialmente duros con los seleccionados nacionales.

Con respecto al volante, Passione Inter indicó: “Entra y pierde un balón con indolencia. Excelente inicio. A los 5 minutos confirma la tónica y le da al Milan un sensacional contraataque con el segundo balón perdido en el segundo toque”.

“Siempre en apuros, siempre en aprietos: Milan siempre lo apunta y lo salta, siempre poniéndose peligroso. Cada vez que entra al campo es dañino más allá de lo decente: quizás sería mejor pasar un cambio con jugadores menos nobles pero con la cabeza en el Inter... o en el balón”, complementaron desde el sitio partidista.

A su vez, Inter News consignó que “entra con la ligereza de quien no siente el peso del juego y se comporta en consecuencia, perdiendo inmediatamente un balón peligroso. Con demasiada frecuencia fuera de posición”, analizaron.

Calciomercato fue más conciso frente a la actuación del seleccionado nacional y destacó una habilitación a Denzel Dumfries, quien intentó asistir a Edin Dzeko en una de las jugadas más peligrosas del Inter. Además, consignó: “Debe estar fresco, pero no lo notas”

El próximo encuentro del neroazurri será el próximo viernes 4 de marzo, cuando reciban al Salernitana. En tanto, el partido de vuelta de la semifinal de la Coppa Italia se disputará el miércoles 20 de abril.