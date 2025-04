Asesorías a Ronaldo, Higuaín y nexos con el Real Madrid: el bufete que intentará salvar a Colo Colo ante la Conmebol

Si a comienzos de año Colo Colo se reforzó para pelear por la consecución de la segunda Copa Libertadores de su historia, con una inversión millonaria de por medio, ahora los albos se fortalecen para mantenerse en la competencia continental más importante a nivel de clubes.

El Cacique está severamente amenazado. Los graves incidentes en el partido frente a Fortaleza tienen al club de Macul contra la pared. La Conmebol decretó una sanción provisional, que impidió, inicialmente, que los albos recibieran público en el encuentro frente a Racing. La medida se extenderá a los otros duelos por el grupo E del certamen, a la espera de una determinación final que puede resultar mucho más drástica, con las consecuencias consiguientes para la economía del club popular y hasta para su futuro deportivo. Los albos tienen plazo hasta el sábado 26 para presentar los descargos. El informe fue lapidario.

El prestigioso bufete español que asesora a Colo Colo ante la Conmebol

Los albos llamaron a España. Recurrieron a viejos conocidos para que trabajen a la par de los abogados del club. El bufete Senn Ferrero Asociados ya les prestó servicios en una disputa también difícil, aunque en otra instancia: la búsqueda de retribución económica por la polémica partida de Juan Martín Lucero al club brasileño que completó el fatídico cuadro en el Monumental. La misión resultó exitosa: el equipo brasileño tendrá que pagarle US$ 1,7 millones al Cacique. Aunque será en cuotas, la cifra es un colchón frente a un escenario que se prevé difícil. El Gato, por cierto, había sido recibido con evidentes muestras de repudio por los fanáticos de su exescuadra.

“La única boutique española especializada en el asesoramiento integral en la industria del deporte y entretenimiento capaz de ofrecer un servicio personalizado y de calidad en cualquier lugar del mundo“, se describe la firma en su sitio oficial en internet. Su denominación obedece a los nombres de sus socios principales, Julio Senn y Javier Ferrero. Ambos trabajaron para el Real Madrid. El primero, fue director general del club merengue. Hay otros nueve integrantes de la parte alta de la firma.

La influencia de Senn es destacada. “Estos días ha saltado a la palestra porque su bufete ha sido capaz de conseguir que un juez prohíba la difusión -a nivel europeo- de todos los papeles del Football Leaks. En especial los de aquellos que sean clientes de su ‘boutique’ como se definen en su página web”, consignó el sitio español Merca2 en medio de ese escándalo. Uno de sus más afamados clientes era Sergio Ramos. También asesoró a Ronaldo y Gonzalo Higuaín.

El acrílico que destrozaron los barristas para invadir la cancha del Monumental (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

”Senn Ferrero Asociados es una compañía líder y referente en el sector del deporte y el entretenimiento, que presta servicios en todo el mundo, con un alto nivel de personalización y de profesionalidad, a través de una propuesta de valor integral y multiárea única en la industria", añade, en el mismo espacio. Una de sus últimas tareas emblemáticas fue defender la posición del León, de México, excluido por la FIFA del Mundial de Clubes, por su vínculo de propiedad con el Pachuca, otro de los participantes en el evento. El caso se ventila, ahora, en el TAS.

Un duro informe

El proceso puede tomar algunas semanas. En principio, porque la Unidad Disciplinaria, al margen del veredicto, debe entregar los fundamentos del fallo, en una mecánica similar a la que siguen los tribunales deportivos en Chile. Los albos tienen una experiencia reciente en ese sentido: la disputa con Universidad de Chile a propósito del presunto desacato de Jorge Almirón en el partido ante Huachipato, en Talcahuano. El cargo fue desestimado en ambas salas del Tribunal de Disciplina de la ANFP. La U fue al TAS, pero su alegato fue rechazado.

Solo después de que se conozcan los fundamentos del fallo, los albos podrán entrar en una diligencia clave: la presentación de la apelación respectiva.

Por lo pronto, los informes que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol ya tiene a la vista, al margen de las imágenes que dieron la vuelta al mundo, son lapidarios. “Los informes que tiene a la vista la Unidad Disciplinaria de la Conmebol son lapidarios. “Dejo constancia que el partido fue detenido a los 69 minutos, porque la parcialidad de Colo Colo arrojaron (sic) objetos contundentes hacia el terreno de juego desde la tribuna Lautaro, sin impactar a ninguna persona. Luego de varios minutos (3 minutos) golpeando los cristales de protección lograron romperlos e ingresar al terreno de juego, generando que los jugadores y cuerpo técnico de Fortaleza ingresaran rápidamente al vestuario buscando seguridad, esperamos 3 minutos más y a los 75 minutos nos retiramos, conjuntamente con los jugadores de Colo Colo todos a los vestuarios sin problema”, consigna, inicialmente, Gustavo Tejera, el juez del compromiso, según el documento al que accedió El Deportivo.

Los barristas albos, en la cancha (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Luego de 90 minutos el delegado de partido nos informa que la delegación presidencial regional metropolitana informó que no estaban dadas las condiciones de seguridad en las externalidades del recinto por lo cual el juego fue cancelado. El juego se encontraba detenido, se debía reanudar con un tiro libre directo a favor del equipo de Fortaleza en la zona de la mitad de su terreno de juego, en zona central frente al asistente N° 1″, añade.

El Oficial de Seguridad, quien no aparece individualizado, reparó en un aspecto concreto, que puede transformarse en un golpe decisivo para la suerte alba. “Quiero manifestar mi preocupación por la poca colaboración recibida por parte del oficial de seguridad del club local y de las autoridades durante la operación del partido. La Policía no brindó el apoyo esperado en materia de seguridad, lo que dejó toda la responsabilidad en manos del personal de seguridad privada, quienes, además, no cumplieron de manera efectiva con su labor“, explica.

“Esta falta de coordinación y compromiso puso en riesgo la integridad de los asistentes y afectó negativamente la organización del evento. Fue evidente la intención de ocultar información hacia los oficiales Conmebol que nos encontrábamos cubriendo el partido, en todo momento sentí la falta de respaldo del OSCL local y las autoridades”, describe.