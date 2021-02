Así van las tablas: Coquimbo aún respira y Colo Colo no sale del partido de permanencia

La penúltima fecha del Campeonato Nacional sentenció el descenso de Iquique. Sin embargo, dejó el suspenso hasta el final para siete equipos que están comprometidos ya sea por la tabla anual como por la ponderada.

Actualmente, Coquimbo estaría bajando por la clasificación de este torneo. Sin embargo, está a solo un punto del descendido Iquique, que recibe a Santiago Wanderers, lo que le permitiría jugar el partido por la permanencia frente al penúltimo de la acumulada. Eso sí, visita al siempre peligroso Palestino en La Cisterna. Si se da este escenario, Universidad de Concepción perderá la categoría y la lista correría en la ponderada, donde Curicó es el 16° y sería arrastrado a esta definición. De rebote, se salvaría Colo Colo.

De lo contrario, si los Piratas descienden por la tabla anual, el Cacique estaría obligado a ganar en Rancagua si no quiere depender de nadie para salvarse del partido de permanencia. Un empate lo obligaría a esperar que Audax no sume, ya que los itálicos tienen mejor diferencia de gol (-5 vs. -10). Y una derrota los obligaría a esperar que los de Vitamina Sánchez pierdan por goleada para mantener las esperanzas.

Por otra parte, Universidad de Chile también puede jugar una definición por la permanencia, ya que aún podría ser 16° en la ponderada. Sin embargo, una victoria ante Antofagasta los salvará de todo. Si no, tendrá que esperar que Coquimbo termine colista en la anual, que pierda La Serena y Curicó. O que este último cuadro obtenga un resultado similar a los azules.

Los papayeros se salvan ganando o con Coquimbo descendiendo para que así no corra la tabla.

En tanto, la lucha por las copas internacionales también está al rojo, ya que nueve equipos todavía tienen chances de jugar los torneos continentales. Por ejemplo, Unión Española (52), Palestino (50), Universidad de Chile (49) y Antofagasta (48) luchan por los dos cupos restantes a la Libertadores. Estos dos últimos, en el peor de los casos irán a la Sudamericana, mientras que Huachipato (46), Cobresal (44), O’Higgins (44), Santiago Wanderers (44) y Curicó Unido (43) lucharán por los restantes dos boletos.

Tabla anual