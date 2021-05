Banco suizo admite que lavó US$ 25 millones para Grondona y que canalizó sobornos para Sergio Jadue

El escándalo de corrupción que afectó al fútbol mundial tiene nuevos antecedentes sobre la mesa. El banco suizo Julius Baer reveló a la justicia norteamericana que lavó US$ 25 millones provenientes de sobornos relativos a los derechos de televisión en favor del fallecido presidente de la AFA Julio Grondona. El informe también considera la canalización de incentivos indebidos para el ex presidente de la ANFP y vicepresidente de la Conmebol, Sergio Jadue.

Según informó la entidad bancaria, los millonarios recursos provenían de estímulos relacionados con la asignación de los derechos televisivos de los mundiales de 2018, 2022 y 2026, además de otros torneos internacionales. La información forma parte de los antecedentes el Departamento de Justicia estadounidense presentó ante la corte federal de Nueva York.

En el caso del dirigente argentino, la operación de lavado de dinero también benefició a sus herederos, sus hijos Liliana, Julio y Humberto.

Aparece Jadue

El banco fue más allá y reconoció que la operación también se extendió a otros directivos, entre los que incluye al ex presidente del fútbol chileno. Según la información entregada por la entidad, el calerano percibió US$ 400 mil dólares obtenidos de forma irregular.

La lista de beneficiados es más extensa y los montos, en varios casos, son mucho más cuantiosos. Así, por ejemplo, los ex presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol Marco Polo del Nero y José María Marín se embolsaron US$ 3,9 millones; el ex presidente de la Conmebol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol Eugenio Figueredo recibió US$ 2 millones y el ex tesorero de la Conmebol, el boliviano Romer Osuna, percibió US$ 600 mil dólares. También está mencionado otro ex timonel de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Léoz, aunque en su caso no se precisa la cifra que le pagaron.

El Julius Baer detalló que Alejandro Burzaco y otros ejecutivos de Torneos y Competencias crearon sociedades pantallas (FPT Sports SA y Arcos Business and Development Ltd, con las que abrieron cuentas en Suiza. El acuerdo con Grondona establecía el pago de US$ 30 millones. Desde el mencionado banco suizo giraron US$ 25 millones al banco Julius Baer Bank.