Barrios se toma con humor la alarma de Tabilo en el Chile Open: “Increíble lo que le pasó, para pegarle”

Tomás Barrios cerró su gira sudamericana ATP con una derrota en octavos de final. Fue ante su gran compañero, Alejandro Tabilo, quien lo superó por primera vez tras cuatro enfrentamientos previos. Un partido sobre el que reflexionó en rueda de prensa, abordando incluso un particular momento del segundo set.

Se trata de la secuencia en que una alarma empezó a sonar en el estadio mientras el de Chillán sacaba 5-5, 0-30. Tras unos segundos miró a su rival, quien rápidamente entendió que el ruido venía de su bolso. Se apuró para apagarla, pero lo cierto es que en ese mismo juego perdió su servicio y quedó a un paso de la derrota. Momento de drama, pero que Barrios se tomó con humor cuando le preguntaron si eso lo había perjudicado: “No, no, creo que era 0-30 ya ¿no? Partí ese juego mal, con una doble falta. No fue una distracción, pero increíble lo que le pasó, para pegarle”, confesó.

Sobre el nivel de ambos, también aprovechó de responder con total honestidad: “Jugó un mejor partido claramente, sacó muy bien, nunca pude entrar yo en el ritmo de la devolución, creo que eso también me presionó un poco cuando me tocaba sacar a mí. Claramente una lata a perder, pero si la racha (de victorias ante chilenos) se iba a terminar, prefiero que sea con él”, destacó.

Sobre sus próximos planes, aclaró que aún no tiene claridad total, pero que sí hay un evento confirmado en su calendario: “Tenemos que verlo ahora, hay un par de torneos en México, si no en Europa. Seguro juego en Chile en el Challenger. La próxima semana todavía no sé qué voy a hacer, así que ahí todavía no está bien decidido”, mencionó.