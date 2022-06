Berizzo sobre el fallo de la FIFA por el caso de Byron Castillo: “Estamos ajenos a la resolución, pero expectantes”

La madrugada de este viernes Chile y Túnez se midieron en una de las semifinales de la Copa Kirin que se disputa en Japón. El resultado terminó siendo favorable para la selección africana por 2-0, por lo que la Roja ya suma dos derrotas en la era Berizzo.

Tras el duelo, fue el propio técnico argentino el que analizó el partido, no sin antes referirse a la resolución del fallo de la FIFA que entregará este viernes en relación al caso de Byron Castillo.

“Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí, pero seguimos apartados y no forma parte del día a día del equipo”, inició el DT en conferencia de prensa. Además, al ser consultado sobre un eventual decisión definida a favor de Chile indicó que “No tenemos información sobre la veracidad de esa noticia, no sabemos si eso fue así, no puedo responder aquello”.

En cuanto al partido contra Túnez, señaló en su análisis que “en el primer tiempo no tuvimos frescura para presionar correctamente, no estuvimos bien físicamente por el esfuerzo del otro día. En el segundo tiempo mejoramos, con más orden, con presión más ajustada, conseguimos ocasiones y no las concretamos. En el resultado siempre queremos evitar salir derrotados, pero estamos buscando el inicio del proceso y que haya rotación”.

También se dio el tiempo para evaluar el trabajo de Gary Medel en la nueva posición que le asignó y del plantel en general. “Lo ha desgastado el duelo anterior. Ha estado unos días sin entrenar. Empezó el partido con una merma física evidente. La posición de volante es una alternativa para nosotros. Cuando me refería a la merma física, me refería a la gente que repitió el esfuerzo. El equipo no tuvo esa intensidad física para recuperar la pelota que es una cuestión muy importante dentro e nuestro esquema”.

De todas formas Chile tiene asegurado un nuevo partido, que será ante el perdedor de la segunda semifinal entre Japón y Ghana. “Para mi fue muy importante encabezar esta gira, por el aprendizaje sobre ellos, es un contacto que valoro y todo el mundo está en observación, todo el mundo que vino aquí pelea por un espacio, podemos sacar conclusiones muy importantes de los tres partidos que estamos jugando”.

Gary Medel: “Esperamos que el fallo sea positivo para Chile y se pueda ir al Mundial”

Uno de los jugadores que tomó la palabra tras el duelo contra Túnez fue Gary Medel. El zaguero, que en los últimos partidos con las roja ha ocupado la posición de volante central, se refirió también al próximo fallo de la FIFA por el caso de Byron Castillo.

“Estamos todos expectantes a la resolución de la FIFA, esperamos sea positivo para Chile y se pueda ir al Mundial”, señaló el Pitbull a TNT Sports.

En cuanto al partido contra Túnez afirmó que “no nos gusta perder y menos de esta manera. Estamos haciendo bien las cosas en los entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico. Hay que acostumbrarse de nuevo a ganar”.

Por último se refirió al cambio de posición que le entregó Berizzo frente a Corea del Sur y Túnez. “No estoy acostumbrado porque hace rato que no juego de volante, pero tenemos harta gente fuera. Se lesionó Pablo Parra, Esteban Pavez iba a jugar en esa posición, el profe me dijo que me necesitaba ahí y creo que es por esta pasada”, apuntó.