Cagigao teme jugar sin público por el Covid-19: “La Selección necesita el calor de la gente en Calama”

Chile alcanzó un nuevo récord de contagios diarios de Covid-19 y en la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) crece la preocupación. ¿Por qué? Porque el próximo 27 de enero la Roja enfrentará a Argentina, en Calama, y si los casos siguen al alza, existe el riesgo de que ese crucial partido por las Eliminatorias para Qatar 2022 se juegue sin público.

La posibilidad de que se baje a Fase 2 es real y, en ese caso, la Selección tendrá que recibir a la Albiceleste en un vacío estadio Zorros del Desierto. Una situación a la que le teme el director deportivo de la FFCh, Francis Cagigao.

“Esperemos que la situación no vaya a más aquí en Chile, porque todos sabemos la importancia que tiene este partido para nosotros. Esperemos que podamos jugar ese partido en Calama con público, porque es muy importante para el país entero y la Selección tener todo el apoyo y el calor de la gente en Calama”, advirtió.

“Siempre preocupa el aumento de casos. Nosotros no estamos al margen, porque puede haber un caso en cualquier momento y eso te complica la vida. Aquí, en la federación, tomamos todas las medidas posibles. Estamos trabajando un grupo reducido del staff para evitar cualquier contratiempo, pero lógicamente dependemos de la llegada de los jugadores. Para eso, lo más importante, aparte de que lleguen todos en buenas condiciones, es jugar ese partido ante Argentina con público, porque ahora mismo para la selección eso es fundamental”, aseguró.

En cuanto a la logística para el duelo con Bolivia, Cagigao reveló que llegarán un día antes del partido a La Paz, y no el mismo día, como había sido en las Eliminatorias anteriores. “A Bolivia iremos el día antes del partido. Esto se debe al horario. Lógicamente, hemos estado planificando esto hace mucho tiempo. Hemos decidido que teniendo en cuenta el horario, lo ideal era viajar la noche antes y no el día del partido. Está claro que no es la misma altura, pero tendremos una semana de preparación en Calama en una altitud considerable”, sostuvo.

También se quejó por la programación de la Supercopa, ya que chocó con el plan original que tenían previsto para esta fecha doble. “Nuestra intención primeramente era empezar los trabajos el día 21. Dado que se puso la Supercopa, no pudimos llevar a cabo la preparación como en un principio teníamos planificado, con lo cual esos jugadores que juegan van a tener que viajar. Esperemos que puedan viajar directo desde Concepción a Calama, sería lo ideal, ganaríamos en tiempo. Si bien varios de ellos no van a poder entrenar el día siguiente, por haber jugado el domingo, que no es lo ideal, tenemos que afrontarlo de manera positiva”, señaló, resignado.