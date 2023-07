Carlos Alcaraz elogia a Nicolás Jarry tras su duelo en Wimbledon: “Él es muy sólido y duro; se merece estar arriba”

Fue una verdadera batalla. Nicolás Jarry peleó por más de cuatro horas, pero no pudo superar a Carlos Alcaraz. El chileno cayó ante el número uno del mundo, por parciales de 6-3, 6-7(6), 6-3 y 7-5, y quedó eliminado de Wimbledon.

El murciano lanzó un grito al aire cuando terminó el enfrentamiento. Y es que no fue para menos, ya que la primera raqueta nacional se plantó como un duro escollo. El mejor tenista del planeta sufrió ante un combativo y aguerrido rival.

En ese sentido, después del encuentro, el tenista español se refirió al duro encuentro que tuvo ante el chileno: “Ha sido duro, Nico es un gran jugador y lo está haciendo muy bien”, señaló en la entrevista posterior a su victoria. Además, recordó la final que disputaron en Brasil en febrero de este año: “En Río fue muy complicado, hoy también”, afirmó al borde de la cancha tras batallar durante cuatro sets.

Las palabras de Alcaraz no se quedaron ahí y continuó elogiando el momento por el que pasa Jarry: “Él se merece estar arriba. Estoy muy contento por la victoria y por avanzar de ronda, por recibir tanta energía de la gente, muchas gracias a todo el mundo”, indicó.

El murciano siguió en esa línea y habló sobre las complicaciones que tuvo en el enfrentamiento. Concretamente, enfatizó en lo igualado que estuvo el tercer set y en lo importante que terminó siendo en el resultado final: “He tenido que mantenerme concentrado, en el tercer set él ha fallado una bola fácil que creo que me lo he llevado por ese punto. Él ha sido un rival muy sólido y duro. La clave es creer y estar concentrado todo el rato”.

Finalmente, alabó la cancha central del All England Law Tennis and Croquet Club de Londres y habló del significado que tiene para él jugar en dicho recinto: “Recuerdo ver muchos partidos en esta pista cuando era niño, he visto muchos vídeos de las leyendas y los partidos épicos que se han jugado aquí. Estoy muy contento por poder jugar en esta pista, es algo con lo que soñaba desde que empecé a jugar. Se siente especial, probablemente es la pista más bonita en la que he competido”.