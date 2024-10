Carlos Palacios aborda su polémica con Johnny Herrera: “Hubo faltas de respeto que no corresponden”

Carlos Palacios fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de Colo Colo frente a Audax Italiano en el Estadio Monumental. El delantero anotó el empate transitorio y fue clave en la jugada que le dio el 2-1 a los albos.

“No hicimos un buen primer tiempo, estuvimos muy erráticos, nos llevo la desesperación el partido y como siempre mantuvimos la calma, pese a perder”, dijo a TNT Sports después del partido.

“No partimos generando situaciones claras, pero sabíamos que si hacemos un gol nos metemos y así fue. Terminamos dominado y feliz por el equipo”, apuntó.

Después, en zona mixta, volvió a abordar su polémica con Johnny Herrera, quien lo trató de “piñiñento” luego de que el oriundo de Renca manifestara su descontento por tener que jugar por la Roja en momentos en que su equipo está disputando la opción del título.

“En el tema de la Selección, llego bien. Me sentí cómodo con mis compañeros, disfruto jugar en Colo Colo todos los partidos”, comenzó señalando tras la victoria sobre los floridanos.

Luego, se refirió al exarquero de la U. “Se habló más de la cuenta, innecesario, por ahí hubo faltas de respeto que no corresponden, pero en verdad me da lo mismo, ese tipo no me interesa”, lanzó el exjugador de Unión Española, quien también había respondido con dureza e insultos a Herrera.

Siguiendo esa lógica, comparó los dichos del comentarista con los de otros actores del medio. “Vi personas que hablaron del tema, pero siempre con respeto. Conversé con mis compañeros para que se entendiera mi posición y obviamente voy a ir a la Selección a defender el legado de muchos grandes jugadores”, explicó.

“Siempre estoy con ganas de ir a la Selección, de jugar en Colo Colo. Di mi punto de vista, pero las ganas nunca dejaron de estar. Tengo motivación, disfruto jugar a la pelota... Eso siempre va a estar de mi parte”, agregó.

La opinión de sus compañeros

Arturo Vidal y Brayan Cortés también hablaron de la polémica. “Cada uno tiene su forma de pensar y de hablar lo que piensa. Lo apoyo al máximo, es un jugador super importante para nosotros”, dijo el mediocampista. Sin embargo, después estableció prioridades: “Quiere ser campeón con Colo Colo porque es su sueño, pero está la Selección y sabe que primero está eso”.

“Es difícil. Uno se pone en todos los planos, pero voy a la Selección porque me llaman. Es un orgullo. Siempre he dicho que la Selección es un plus. Te topa con partidos muy importantes, pero tenemos un gran equipo, una buena banca. Están todos dispuestos a jugar. No tengo ninguna duda en que nos va a ir muy bien. Me tengo que integrar a la Selección, de lleno, muy comprometido”, agregó el arquero.

“Queremos salir campeones acá, con nuestra gente. Es un objetivo muy grande ser campeón con Colo Colo. No queremos dejarlo escapar. Uno quiere estar siempre ahí, pero, bueno, se verá”, cerró el iquiqueño.