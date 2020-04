Cartelera de domingo: las Huasitas son heroínas otra vez

Chile vs. Puerto Rico, 12.00 por CDO Premium y CDO HD

El partido por el tercer lugar del Premundial femenino Sub 16 de básquetbol que se disputó el año pasado en Aysén. Las nacionales habían conseguido la clasificación al Mundial Sub 17 de Rumania, que debería jugarse este 2020, pero querían finalizar el campeonato con un triunfo, para despedirse de la sede con alegría. Las boricuas no serían un rival fácil.

Maratón Copa América Femenina 2018, 09.10 por CDF Premium y CDF HD

La segunda parte de la campaña de las Rojas en el camino al Mundial de Francia: los partidos ante Perú y Argentina.

Gran Premio de Alemania 2018, 11.00 por Fox Sports 1

La décima fecha de la temporada de la Fórmula Uno.

Real Madrid vs. Barcelona, 11.00 por DirecTV 610 y 1610

Un partido que jugó Claudio Bravo, de la temporada 2015-2016 de la Liga española.

Independiente vs. San Lorenzo, 12.00 por TyC

Un compromiso por la última Superliga argentina.

Presidents Cup 2019, 13.00 por Golf Channel

El día final del campeonato de golf que jugó Joaquín Niemann representanto al Equipo Internacional.

The Dotted Line, 15.00 por ESPN3

El mundo de los agentes deportivos, siguiendo los nombres clave de la NBA, NFL y MLB.

Generación Dorada, 15.00 por Canal 13

El tercer y último capítulo de la serie de reportajes que resume la carrera a Sudáfrica 2010, el Mundial, la llegada de Sampaoli, la histórica actuación en Brasil 2014 y las dos Copas América.

Guaraní vs. River Plate, 17.00 por Fox Sports 2

Partido de revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2015.

Masters 2019, 18.00 por ESPN3

Diez años y nueve meses después de su última victoria en un major, en el US Open 2008, Tiger Woods volvía a ser el favorito para quedarse nuevamente con un torneo “grande”, justo donde en 1997 logó su primer major.

Ecuador vs. Francia, 20.00 por DirecTV 610 y 1610

Un duelo de la primera ronda del Mundial de Brasil 2014.