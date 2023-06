Casper Ruud revela qué le dijo a Nicolás Jarry tras eliminarlo en Roland Garros

No hay duda de que Nicolás Jarry está viviendo las mejores semanas de su carrera. Si bien el tenista nacional cayó ante Casper Ruud en los octavos de final de Roland Garros, dejó una gran imagen, algo que fue reconocido por el propio número cuatro del mundo, quien no escatimó en elogios para el chileno.

Asimismo, realizó un análisis del encuentro, donde se impuso por 7-6 (3), 7-5 y 7-5, en tres horas y 20 minutos. “Aquí en Roland Garros las condiciones son más lentas y eso creo que me ayuda un poco. Él está jugando muy agresivo, e incluso creo que ganó mucha más confianza desde nuestro partido en Ginebra. El objetivo de hoy era detener ese buen momento por el que él estaba pasando, y fui capaz de hacerlo. Estoy contento de haber podido ganar en tres sets, que fueron parejos y muy duros. Afortunadamente todos fueron a mi favor”, señaló en declaraciones que recoge el sitio Séptimo Game.

En esa misma línea, destacó su capacidad de sobreponerse a la adversidad. “Los pequeños márgenes de diferencia cayeron de mi lado, y en los momentos importantes fui capaz de pelear los puntos, luchar y sacarlos adelante. En el segundo y tercer set estuve quiebre abajo, y tuve la fortuna de remontarlos”, expresó.

En cuanto al nivel del número uno nacional, Ruud se mostró complacido al hablar de su adversario. “Honestamente, no estoy sorprendido con su nivel. Siempre consideré a Nico como un muy buen tipo y un gran trabajador. Fue muy desafortunado lo que le ocurrió hace unos años, porque él jamás haría trampa y no me parece que lo haya hecho a propósito. Ahora, es bueno verlo de vuelta y jugando quizás el mejor tenis de su carrera”.

Asimismo, el noruego reveló que fue lo que le dijo tras derrotarlo. “Siempre ha sido un jugador agresivo, con muchas armas desde todos los lados de la cancha, y estoy muy contento por él. Le comenté en la red, que sentía haber tenido que detener su racha, porque ha estado jugando un gran tenis”, confidenció.