Castrilli zanja el penal que reclama Chile: “Valdés se lleva por delante a Paquetá”

Brasil consigue el empate ante Chile en los últimos minutos del primer tiempo. Segundos antes, Diego Valdés cae en el área de la Verdeamarilla. Las miradas se concentran en el árbitro Darío Herrera. Del juez argentino depende si atenderá alguna recomendación desde el VOR, la cabina que administra el VAR. El árbitro ordena la reanudación del juego. En definitiva, zanja que no hubo penal en el área brasileña y que, por ende, la anotación de Igor Jesús, en el primer minuto adicional es válida.

La polémica está dada por la caída del volante del América de México en el área brasileña. Quien lo derriba, al menos para los reclamos de los nacionales, que se hacen evidentes después del término de la primera etapa, es Lucas Paquetá. Herrera mantiene su decisión.

“No es penal”

Javier Castrilli zanja la situación. Consultado por El Deportivo, el juez argentino es categórico. “Valdés se lleva por delante a Paquetá. Es más, Paquetá retira la pierna”, recalca el exjuez internacional, quien presidió la Comisión de Árbitros en Chile.

Igualmente, desliza una crítica a Herrera. “La culpa es de Herrera, por no haber amonestado y sancionado con tiro libre indirecto. Se le tiraron varias veces. Al omitir eso... siguieron... total era gratis”, sentencia.

Su convicción se basa, también, en la revisión detenida de la jugada. “Hay una toma desde atrás que recién la pasaron, muy clara, donde se ve que era imposible pasar por donde quería Valdés”, concluye.

Guerrero coincide

En Chile, la apreciación es similar. “Me parece muy dudoso. Encuentro más que el chileno encuentra que se tira con la rodilla para chocar”, estima Iván Guerrero, quien ocupó el mismo cargo en el referato nacional.

“Es muy difícil opinar sobre esa jugada. Me hubiese gustado que fuera al VAR. Es difícil. Me inclino más a que no. Es dudosa, opinable. Yo tengo tremendas dudas. No me atrevo a sentenciarla”, explica.