Caszely aterriza la localía de la Roja en Calama: “Argentina va a mover los hilos con la Conmebol, la Conmebol con la FIFA…”

Carlos Caszely es escéptico. El histórico delantero de Colo Colo y de la Selección ve difícil que el duelo entre la Selección y Argentina, clave para las aspiraciones de la Roja de clasificar al Mundial de Qatar, se dispute en Calama, como pretende el directorio de la ANFP, que preside Pablo Milad, para sacarle ventaja a la incomodidad de los transandinos en la altitud. “No sean ilusos, Argentina no va a ir nunca a Calama. No olviden lo penoso que fue el partido de Brasil con Argentina cuando entraron jugadores falsificando cosas y no pasó nada, porque son equipos muy poderosos. Yo digo que no vamos a Calama. Alguna razón van a dar”, parte diciendo el Rey del Metro Cuadrado en un diálogo con la radio Infinita.

“La ANFP pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol, no sean ilusos. Argentina va a mover los hilos con la Conmebol, la Conmebol va a mover los hilos con la FIFA… Yo nunca digo ‘de esta agua no beberé’, pero en un 90% creo que es muy difícil que vayan a jugar allá”, enfatiza el exseleccionado en relación al encuentro programado para el 27 de enero.

Pablo Galdames enfrenta a Rodrigo de Paul en el duelo por las Eliminatorias disputado en Santiago del Estero (Foto: Agenciauno)

“Hay que luchar hasta el último”

El ex ariete del Espanyol de Barcelona también abordó las opciones del combinado de Martín Lasarte de llegar al Mundial. “Dije que el punto de equilibrio era ganarle a Paraguay y a Ecuador, porque ahí nos íbamos arriba, pero al perder con Ecuador acá se nos pone cuesta arriba, muy difícil”, expresa.

Sin embargo, confía en el espíritu que ha mostrado el plantel en la adversidad. “Pienso un poco en cómo los chicos están jugando, y hay que luchar hasta el último minuto, meterle mucho empeño y ganas pero va a ser muy difícil. Ojalá que los lleven a Calama. Ellos están muy picados con nosotros”, sostiene. Caszely sostiene que esa animadversión se arrastra desde las dos Copa América que la Roja les ganó a los transandinos en 2015 y 2016.

Finalmente, el exgoleador se refirió a los jugadores que considera como más proyectables. “Hay dos chicos que iría a ver jugar. Uno es Joan Cruz de Colo Colo y el otro es Clemente Montes de Universidad Católica que es un jugadorazo, me encanta. Lo fui a ver una vez a las inferiores y me parece un chico sorprendente”, analiza. Eso sí, advierte un estancamiento en otro de los jugadores jóvenes que le resultaban atractivos. “Hasta el año pasado me había sorprendido mucho Ignacio Saavedra pero se está quedando. Yo lo comparaba un poco con lo que hizo Marcelo Díaz en la selección, era más o menos del mismo tono, sin embargo este año se ha quedado bastante y según los comentarios que me han llegado de amigos que tengo en Católica me dicen que lo reventó Poyet”, concluye.