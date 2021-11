La Segunda Sala le da un respiro a San Marcos de Arica y acoge la orden de no innovar

San Marcos de Arica recibe un poco de aire. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP acogió la orden de no innovar que habían solicitado los nortinos para evitar la ejecución del fallo de la Primera Sala del ente sancionador del fútbol chileno, que los condenó a la pérdida de 23 puntos por la mala inscripción del juvenil Zederick Vega. El delantero formado en Colo Colo fue incluido en forma irregular en 12 encuentros del equipo nortino en esta temporada y anoto dos goles, uno a Barnechea y otro a Santiago Morning. Diez equipos de la Primera B denunciaron a los ariqueños.

La resolución del tribunal les permitirá, al menos, continuar batallando en el ámbito legal. “Considerando que la orden de no innovar solicitada por el club San Marcos de Arica, a fin de que se suspenda el cumplimiento de la sanción mientras el fallo no se encuentre ejecutoriado, en razón del mérito de la misma y las perniciosas consecuencias que se derivarían de su aplicación, se estima revestida de fundamentos fuertes y graves, por cuanto determina la posición final de los equipos en la tabla del torneo a efectos de la definición del campeonato, por lo que se hace lugar a lo pedido y se decreta la orden de no innovar solicitada, no pudiendo aplicarse la sanción en tanto no se encuentre ejecutoriada la sentencia que se apela”, consigna la resolución.

Los jugadores de San Marcos, en un duelo de la actual temporada. (Foto: Agenciauno)

Fijan audiencia

La Segunda Sala fijó la audiencia para conocer las apelaciones de San Marcos de Arica y Deportes Iquique, en forma conjunta. La reunión se realizará por la vía telemática y fue programada para el miércoles 24 de noviembre, a las 19 horas.

Un día después de conocerse el fallo de la Primera Sala, el cuadro santo había fijado su postura. “Como club, estamos convencidos que estas demandas están prescritas, por lo que llegaremos hasta las últimas instancias para poder demostrarlo y que prime el sentido de competencia en donde los resultados son los obtenidos en los partidos disputados en cancha”, se lee en el escrito que San Marcos publicó en sus redes sociales.

“Rechazamos tajantemente que en una organización de liga en la que pertenecemos, no primer los méritos deportivos y que este tipo de demandas tengan asidero, dejando de lado los méritos deportivos de cada club con los resultados obtenidos, donde clubes busquen beneficios en partidos disputados con anterioridad, atentando a la competencia del campeonato”, esgrimió en esa oportunidad, dando cuenta de los pasos que tomaría para defenderse.