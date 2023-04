Chile deberá esperar hasta el viernes para clasificar: Uruguay vence a Ecuador y estira la definición en el Sudamericano Sub 17

El gran triunfo de Chile frente a Colombia dejó al equipo de Hernán Caputto en el segundo lugar del Grupo A, con seis unidades, y con grandes opciones de clasificar para el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 que se disputa en Ecuador. De hecho, tenía la chance de acceder anticipadamente en caso de que Uruguay no derrotara a los locales. Sin embargo, esto no se produjo.

Pese al dominio del anfitrión, fueron los charrúas quienes se quedaron con la victoria por 2-0, con tantos de Edison González (47′) y Deivis Barone (77′, de penal), resultado que dejó a los orientales con los mismos cuatro puntos que los del Guayas, por lo que la última fecha se prevé de alto impacto, ya que estos últimos se medirán contra la Roja, mientras que los celestes se enfrentarán al líder Brasil.

Al representativo nacional le basta solo un empate ante el conjunto ecuatoriano, este viernes, a las 20.00. Pero, incluso, si es derrotado, también tendrá posibilidades de avanzar si el cuadro uruguayo no supera al Scratch. De todos modos, por juego, los de Caputto tienen nivel para ilusionarse con la clasificación en la ronda final.

“¿Si lo esperábamos? Sí. Es parte de lo que buscamos. Para generar una clasificación al hexagonal hay que buscar lo máximo. Fue difícil afrontar la derrota en el primer partido pero luego los jugadores estuvieron a la altura, fueron competitivos, comprendieron que la derrota es parte del aprendizaje. Esta es nuestra segunda victoria, estamos contentos”, afirmó el DT tras la victoria ante Colombia.

“Creo que ver competir así a los jugadores te llena de orgullo, principalmente no por el juego. Igual hoy lo hicieron bien en algunos momentos decisivos fueron determinantes por la entrega, por el pundonor, por lo que significó tener el partido parado y eso es difícil porque los focos se pierden rápidamente en los jóvenes. Hay un equipo que tiene mucho amor propio, concentración y tiene claro el objetivo”, añadió.