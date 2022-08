Christian Garin mantiene la ilusión de llegar al US Open: “Semanas difíciles pero contento de estar entrenando”

No están siendo semanas tranquilas para Christian Garin (68° ATP). El chileno tuvo que bajarse del Masters 1000 de Montreal por un dolor en su muñeca y encendió las alarmas, ya que el US Open y la serie ante Perú por la Copa Davis están a la vuelta de la esquina. A una semana de aquello, ha vuelto a entrenar.

“Semanas difíciles pero contento de estar entrenando. Haré todo lo posible para estar de vuelta en Winston Salem y Us Open. Gracias por el apoyo de siempre”, posteó en sus redes la mejor raqueta nacional (Tabilo cayó al 73°). Un mensaje que sigue manteniendo las dudas sobre su presencia en la gira norteamericana, pero que al menos hace pensar que la lesión no es complicada en demasía.

Otra suposición que se puede desprender del escrito es que el nortino finalmente tampoco jugará los clasificatorios del Masters 1000 de Cincinnati. Esto, ya que Winston Salem comienza posterior al torneo que se disputa en Ohio y que viene a cerrar los eventos categoría mil que se desarrollan en Norteamérica. El posible retorno a las canchas se daría el 21 de agosto.

Una planificación con la que se busca descansar la muñeca, pero de igual forma llegar con ritmo al US Open, el gran objetivo de Gago en este momento de la temporada. Jugar en la Gran Manzana es una obligación, ya que ahí defiende 45 puntos. Misma cantidad de unidades que perderá este lunes al no disputar el Masters 1000 de Cánada. En total podría perder 100 unidades si no compite en los torneos de la gira.

Lo positivo eso sí, es que por los plazos el chileno debería estar en perfectas condiciones para la serie de Copa Davis ante Perú. La llave se disputa el 15 y 17 de septiembre en suelo limeño.