Christian Garin se borra de dos torneos más por su lesión en la muñeca izquierda

Christian Garin pasa por un momento complicado, debido a una lesión en la muñeca izquierda que lo viene mermando desde Wimbledon. La molestia le impidió hacer toda la gira norteamericana de cemento y si bien volvió en el US Open y avanzó una ronda al parecer la dolencia se complicó, pues se bajó de la serie de Copa Davis ante Perú y ahora lo hizo de los dos torneos siguientes que aparecían en el calendario.

Se trata del ATP 250 de San Diego, que comienza la próxima semana y del ATP de Seúl, que viene a continuación. Por ahora, el panorama es bastante incierto, debido a que no hay una fecha concreta para su regreso. Por mientras, sigue recuperándose en Miami, donde además deberá ver cómo queda conformado su cuerpo técnico tras el sorpresivo despido del español Pepe Vendrell. En las últimas semanas fue Julio Peralta el que estuvo acompañándolo.

“Al final, por desgracia, la estabilidad necesita superar momentos mucho más difíciles que los que hemos tenido ahora mismo, y eso habla un poquito de la fragilidad de los equipos que han estado con él. Es que realmente me parece que no hemos tenido la tolerancia suficiente como para superar no te voy a decir que momentos difíciles, porque la verdad ni siquiera considero que los hayamos tenido… Fue todo muy rápido, muy precipitado y no luchamos lo suficiente para darle continuidad a este proyecto que tenía buenos ingredientes”, comentó el entrenador hispano en entrevista con El Deportivo.

Actualmente, Garin todavía aparece inscrito en el ATP 500 de Nur-Sultan, donde a pesar de no tener el ranking para ingresar directo, clasificó al cuadro principal debido a una excepción que establece la ATP, la que permite el ingreso de los jugadores que terminaron dentro del top 30 en la temporada anterior, los que son denominados Commitment Players.

Para ser habilitados, estos tenistas deben jugar todos los Masters 1.000 a los que ingresaron directo, con la salvedad de Montecarlo, y a menos cuatro ATP 500, siendo uno tras el US Open. Gracias a esto, el chileno, que ocupa el puesto 83, puede jugar este torneo. Sin embargo, dependerá de lo que diga la muñeca izquierda.