Christiane Endler es elegida como la mejor portera del mundo en 2022 por el IFFHS

Christiane Endler suma un nuevo logro personal en su nutrido palmarés. Se quedó con la distinción de la mejor arquera del mundo en 2022, por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, su sigla en inglés), a raíz de los notables resultados a nivel individual y colectivo obtenidos en el año. La portera chilena ya había obtenido este cetro en 2021.

El IFFHS establece un ranking de puntos con el cual ordena a las jugadoras. En este escalafón, Tiane Endler está en el primer lugar con un total de 105 puntos, sacando una considerable distancia con sus competidoras. La segunda es la inglesa Mary Earps, del Manchester United, con 50 puntos. Completa el podio la alemana Merle Frohms, del Wolfsburgo, con 25. La capitana de la selección chilena es la única latinoamericana entre las 10 primeras.

Esta nueva condecoración viene a añadirle un elemento más a un 2022 exitoso para Endler, particularmente a nivel de clubes. Su fichaje en el Olympique de Lyon ha sido una apuesta exitosa, por los logros que ha obtenido defendiendo a una potencia del fútbol femenino en Europa.

Con el OL alcanzó la Supercopa de Francia y la liga de Primera División en el curso 2021-2022. Aunque el gran hito de la campaña fue la obtención de la Champions League femenina, en aquella final en la que derrotaron al Barcelona, en Turín. Además de ser la primera futbolista nacional en ganar la Liga de Campeones de Europa (y la Copa Libertadores de América), fue escogida como la mejor portera de la pasada Champions.

No es lo único. También en lo individual, a inicios de año obtuvo el Premio The Best de la FIFA como la Mejor Portera y, recientemente, acabó en el duodécimo lugar del Balón de Oro femenino de France Football.

Ayer, la exjugadora del Paris Saint-Germain fue titular en la victoria del Lyon sobre el Zúrich por la Champions, quedando en zona de clasificación a los cuartos de final del certamen, recomponiendo una campaña que empezó mal. Este domingo, el club líder de la liga gala (conocida como D1 Arkema) enfrenta nada menos que al PSG, su gran rival en la competencia interna.