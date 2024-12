Christiane Endler: “Luis Mena tiene mi teléfono y no me ha llamado nunca”

Christiane Endler (33 años) estuvo de paso por Chile la semana pasada para la presentación del libro Épicas, un compilado de biografías de más de 80 mujeres deportistas, donde ella es una de las protagonistas. No solo lo hace desde su contribución histórica, sino también desde su rol de socia de Women4Sports, firma que está detrás de la publicación bajo el sello Penguin y cuya iniciativa apunta a generar mayores oportunidades para las mujeres en el deporte. Ahí comparte créditos con Fernando González y Luciana Aymar.

“Vine a Chile por un par de días, a hacer unos trámites y para el lanzamiento del libro”, explica sobre su presencia, mientras firma numerosos autógrafos y concede fotos a todas las personas que se lo pidan, en el evento que se llevó a cabo en el Mall Sport de Las Condes.

Se vio muy emocionada durante la presentación. ¿Qué le generó esa sensación?

Sí, como decía antes, es siempre más difícil hablarles a tus pares cuando estás presente, porque mi admiración hacia todas ellas es infinita. Y estar acá, compartir con ellas y tener la oportunidad de hablar enfrente de todas ellas, que para mí son inspiración, es emocionante y me llena de orgullo también.

¿Cuál es su opinión sobre los avances en cuanto a la igualdad de género en el deporte, sobre todo tomando en cuenta las historias de esfuerzo que hay detrás?

Yo creo que el deporte femenino en Chile ha demostrado que está teniendo buenos resultados, que está sacando la cara muy bien; que cada vez hay más las mujeres que participan, en algún tipo de juego hay más mujeres que hombres. Entonces, es importante el apoyo hacia el deporte femenino. Obviamente, creo que falta mucho todavía y, para eso, tantas instancias para que se conozca la historia de las distintas deportistas y para que haya nuevas generaciones que participen y que hagan deporte...

Usted vive en Europa y también ha vivido en otras partes del mundo. De acuerdo a su experiencia, ¿cree que Chile está muy lejos en esta materia?

De la realidad que conozco yo, sí. Lamentablemente, todavía está muy lejos. Creo que se ha evolucionado, que vamos mejorando y que estamos en un proceso que obviamente va a durar años, pero todavía estamos un poquito lejos.

Cambiando de tema. ¿Cómo están sus expectativas en Francia, con su club?

Bien, vamos a jugar, vamos primeras en la liga, vamos primeras en el grupo de Champions, clasificada a octavos, así que contenta por el grupo. Tenemos un gran equipo este año y creo que estamos para grandes cosas.

¿El tema Selección es un capítulo cerrado? ¿Hay alguna conversación para, a lo mejor, intentar volver?

Por el momento sí. Uno nunca puede decir nunca, menos a la Selección, pero por el momento no.

¿No la ha llamado Luis Mena o alguien de la Selección?

No, Lucho no me ha llamado nunca.

¿Por qué cree que no la ha llamado?

Porque no me ha llamado, tiene mi número y no me ha llamado nunca.

Volviendo a su club. En los últimos días apareció la noticia de una sanción al Lyon por temas económicos. ¿Eso afecta de algún modo al equipo femenino?

No, porque en este momento está separado el femenino del masculino, es otra dueña. Así que no nos afecta.

¿Cuáles son sus principales deseos para el próximo año?

Me quedan tres años de contrato en el Lyon todavía, sigo en Europa y espero que este año logremos todos los objetivos que nos planteamos, que es siempre ganar todo.

¿Cómo se renueva esa motivación de querer seguir ganando cosas, cuando ya lo ganó prácticamente todo?

Esa es la mente competitiva que tenemos en el Lyon, es lo que ha logrado que el equipo haya ganado tanto históricamente y que es necesaria para estar en este equipo.

¿Cómo se administra eso?

Lo más importante es mantenerse a un equilibrio, mantenerse siempre a un nivel. Obviamente hay mejores momentos que otros, pero intentar mantener lo más posible un nivel regular y ser parte del equipo; el estar ahí, el que tus compañeros tengan confianza. Eso te invita a seguir mejorando y a seguir ganando.