Chupete huye a Primera

Jaime Valdés no se aguantó más. “Vuelve al planeta Tierra”, anunció Pajarito en su cuenta en Twitter. La frase no contenía sujeto, pero la imagen que lo acompañaba, sí. La ilustración lo mostraba junto a Humberto Suazo, el goleador eterno al que la cultura futbolística le asignó residencia en un lugar que los astrónomos no reconocen, pero sus fanáticos sí. Ellos dicen que Chupete viene del Planeta Gol. Y que desde ese lugar retorna a los 39 años para volver a Primera División, enfundado en la camiseta de Deportes La Serena. Ahí volvería a coincidir con el volante, con quien jugó antes en Colo Colo y la Selección, y quien ahora lo recibe con el entusiasmo de un admirador más. El paso por los albos, a los que defendió hasta 2015, había sido el último del sanantonino por la principal categoría del fútbol chileno.

El viernes 3, Suazo le comunicó a Deportes Santa Cruz, el club que lo había reclutado a comienzos de temporada, que no continuaría en la institución. No entregó razones. Nunca más lo volvieron a ver en las instalaciones del club, en las que el plantel trabaja en grupos de seis jugadores, para prevenir contagios por coronavirus. Alcanzó a jugar 270 minutos en los tres partidos que disputó con la escuadra de la Sexta Región, a la que llegó ilusionado después de su paso por San Antonio Unido, donde rompió un retiro de dos años para jugar en Segunda División Profesional.

“Quería jugar un año más y se abrió esta posibilidad. Lamentablemente en San Antonio no se había dado nada y al profe Arica (Osvaldo Hurtado) lo conozco desde los 15 años en Católica”, declaraba el delantero el 17 de enero, cuando era presentado. El goleador de las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 elogiaba el proyecto institucional y advertía que aún tenía algo que entregar dentro de la cancha. “Me di cuenta que todavía me queda fútbol. Lo conversamos con la familia y estoy muy contento. Espero prepararme bien para darle alegrías a la gente de Santa Cruz”, decía.

Hurtado experimentó en los últimos días un traumático flashback. El entrenador había sido uno de los que padeció la indisciplina que puso en riesgo la carrera de Suazo cuando estaba en los cruzados. Una falta de compromiso que lo llevó a dar una vuelta mucho más larga que la que requería por sus condiciones para hacerse un lugar en el fútbol. Hoy se reconoce golpeado. En sus palabras se advierte la decepción. “Fue sorpresivo, de un día para otro. Hay molestia a nivel de club”, reconoce. Arica precisa que la partida de Suazo depende, formalmente, del acuerdo al que lleguen Santa Cruz y La Serena. Sin embargo, se resigna a no contar más con su principal referente ofensivo. “Es cierto que manifestó la idea de irse. Hasta ahora no hay nada firmado, pero es un hecho que juega en La Serena o no juega más”, enfatiza el estratega a La Tercera. Finalmente lo ha tenido 270 minutos, tres partidos.

En La Serena, en cambio, optan por el hermetismo. Durante todo el día, ni la dirigencia encabezada por Cristián Contador ni el técnico Francisco Bozán respondieron las llamadas de La Tercera. En sus canales formales tampoco ha habido referencias a la bombástica incorporación, adelantada anoche por el canal de Youtube Todo es Cancha.

Abrir el mercado

Administrativamente, después de que La Serena y Santa Cruz acuerden las condiciones del traspaso, Chupete no debería tener problemas para ser registrado como nuevo jugador granate. Si bien el libro de pases se cerró en las horas previas al inicio de la cuarta fecha, la contingencia derivada de la pandemia obligará a una reformulación de las bases del campeonato que favorecerá la intención de ficharlo, pues se reabrirá el mercado. La materia fue tratada el miércoles 8 en la reunión que sostuvieron la Comisión Retorno y el presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, Exequiel Segall. “Se compartieron alternativas de posibles modificaciones a las bases de los torneos relacionadas a las fechas de cierre e inicio de las ruedas de la temporada 2020, período de transferencias y TMS, para adecuarlas a la realidad del fútbol chileno”, consigna un comunicado publicado en el sitio oficial de la ANFP.

Los cambios serán sometidos a la opinión del Consejo de Presidentes, aunque se estima que no habrá inconvenientes para su aprobación, pues han sido las mismas instituciones las que han impulsado las variantes. La instancia, que en la línea del nuevo orden que obliga el coronavirus se realizará por vía telemática, aún no ha sido convocada.

La modificación no será la única, pues también se analizará la reducción de los minutos para jugadores juveniles, considerando que la condensación del calendario puede implicar un mayor riesgo de lesiones para futbolistas que están completando el proceso formativo. La propuesta inicial es bajar la exigencia a la mitad.