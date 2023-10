Cinco años de pura pesadilla: Universidad de Chile anota las peores temporadas de su historia

No es solo una mera percepción ni tampoco una crítica. Los números demuestran de manera taxativa que los últimos cinco años coinciden con el peor registro de Universidad de Chile. Hoy, a las 19 horas, los estudiantiles buscarán dejar atrás una negativa racha de resultados frente a Audax Italiano. Una derrota provocará el despido de Mauricio Pellegrino.

No solo por el hecho de la ausencia de títulos, sino también por la crítica situación que ha llevado al equipo a coquetear frecuentemente con el descenso en tres de las cuatro competiciones anteriores.

Desde el torneo de 2019 hasta el actual campeonato, los azules jugaron 144 partidos con una cosecha de 43 victorias, 47 empates y 54 derrotas. Números muy pobres que redundan en un rendimiento que se estaciona en el 40,74% de puntos obtenidos por el total de unidades.

El Deportivo dividió la historia de los azules en el torneo nacional en períodos de cinco años, desde su debut en 1938. Un análisis que pone al último lustro como el peor de todos, siempre en un lapso de cinco campeonatos.

Ni siquiera los albores de su participación en el fútbol chileno tuvo números tan bajos, cuando alcanzó un rendimiento de 42,59%, el tercero peor. El segundo coincide, precisamente, con el único descenso de los universitarios, agrupados en los cinco torneos de primera en los que compitió entre 1988 y 1993, cuando obtuvo un 42,44%.

Las responsabilidades

Para los históricos del equipo azul la institución va a la deriva. En ese escenario, el problema trasciende los factores deportivos y se centra aún más en la organización de Azul Azul como entidad.

“Mas allá de que ya no existan los problemas económicos de antaño, esta no es la U que uno conocía como tal. Yo estuve más de 30 años en el club, como jugador y luego como técnico de menores. Esta crisis tiene que ver más que nada con el club. Y el tema va más allá de los cinco años, yo creo que se puede extender hasta una década atrás, periodo en el cual han pasado doce técnicos en el prime equipo. Hace años que viene a los tumbos. No es solo un tema futbolístico, porque todos los entrenadores no pueden ser malos”, dice Mariano Puyol.

En las últimas cinco temporadas el equipo ha estado más cerca del descenso que de las copas internacionales. FOTO: AGENCIAUNO

Asimismo, el exextremo agrega que “ya no existe esa impronta que tenía la institución. Es un club donde todo el mundo trabaja en la cornisa. Es muy difícil hacerlo así, cuando se cambia a cada rato de administración, aparte que los entrenadores no tienen autonomía para trabajar”.

César Vaccia, el último entrenador azul que logró una victoria en el estadio Monumental hace ya más de 22 años. Para el DT los números no desmiente la crítica situación, que ya se arrastra hace varios años.

“La gente no tiene esa estadística a malo, pero percibe que el tema no está bien. Tres años en que el equipo casi ha descendidos. Pero se pensaba que esta temporada habíamos logrado una estatura, un equilibrio. Incluso el equipo fue líder con aspiraciones de llegar a la Libertadores. Ahora, después de esta mala racha, hay mucha desazón, mucha desilusión”, dice el exentrenador de la Roja.

Además, el exentrenador de la Rojita apuntó directamente a la cúpula dirigencial como los principales responsables del mal momento de los universitarios, aunque reconoce que salpica a todos los estamentos.

“La mayor responsabilidad la tiene la dirigencia. Ellos fijan las políticas de desarrollo desde las series menores hasta el primer equipo. Su objetivo es administrar el club, contratar al gerente técnico, al DT, los jugadores, ven los contratos publicitarios… Se han equivocado bastante. El cuerpo técnico tampoco ha podido hacer una idea de juego que los futbolistas puedan rendir de acuerdo con sus posibilidades, pero los jugadores tampoco han estado a la altura de las circunstancias. Todo está mal hecho, quizás hay egos de por medio, algunos directores seguramente dicen: ‘yo contrato y es mi problema’. Tampoco sé si el directorio tiene buenos asesores. No sé si hay gente mirando jugadores en el extranjero que puedan venir a buen precio o solo están esperando el llamado de los representantes”, asegura Vaccia.

E insiste que “hay algo raro en el clima laboral de la U. Ya no somos un equipo que inspire respeto, que seduzca a los hinchas. No tiene mística, se perdieron todas esas cosas. Antes, la U podía jugar bien o mal, pero rendía al máximo. Si pierdes no hiciste nada de lo que entrenaste en la semana, pero cuando te ganan es porque el otro equipo lo hizo mejor. En este equipo no se ve ese espíritu de lucha”.

Lejos del éxito

Al otro lado del estudio se encuentran muy lejos en el tiempo los mejores años de la U, en lo que a rendimiento se refiere. Como no podía ser de otra manera, el apogeo del glorioso Balle Azul -uno de los mejores equipos en la historia de la institución- sostiene el mejor lapso en la historia del campeonato nacional. Entre 1963 y 1967, el elenco estudiantil logró todo un récord, después de conseguir el 72,75% de las unidades en el campeonato nacional.

Su segundo mejor periodo coincide con el final de una sequía de 25 años sin el título del campeonato nacional. Entre 1994 y 1998, el cuadro universitario azul logró obtener un 65,38% de puntos posibles sobre el total. Tercero en la lista están los inicios del mismo ballet, entre 1958 y 1962, cuando la escuadra consiguió 63,85% de los puntos.