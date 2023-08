“La U no tiene jerarquía; solo tiene jugadores terrenales que no marcan diferencias”: históricos azules repasan el bajón del equipo de Pellegrino

El camarín de Universidad de Chile, tras la derrota ante Magallanes, la tercera consecutiva, estaba destrozado. En silencio, la mayoría de ellos masticaba la rabia de un partido que controlaron de principio a fin, pero que no supieron definir en el arco contrario.

Por lo mismo, Mauricio Pellegrino decidió dedicarles sentidas palabras a sus jugadores y señalarles que las caídas -a veces- son un revulsivo que abre camino a tiempos mejores. “Estamos golpeados por la derrota”, diría el transandino en la rueda de prensa posterior el encuentro. Pero no era el único. Los históricos azules también estaba en shock.

“Lo dije cuando llegó a la punta y lo repito ahora: la U no tiene plantel ni juego para pelear este campeonato. Y si bien Magallanes ha mejorado mucho en estas últimas fechas, el problema es que no veo un fondo de juego ni una idea clara. Y jugar al pelotazo no es lo debe hacer la U”, asegura Cristián Castañeda.

Por su parte, Horacio Rivas agrega que “el técnico no posee alternativas como para ir por todo, pero si tiene la obligación de dar lo máximo. Pero lo malo es que no se ven variantes ni individuales ni colectivas”. Algo que también observa, Juan González. “Adolece de falta de finiquito y no logra sostener el juego sus partidos. Este debe y puede ser un equipo más regular”, enfatiza el campeón con los colores del Romántico Viajero.

Y en La Cisterna reconocen que frente al arco rival no andan bien. Hoy los dueños del CDA acumulan 21 goles en la actual campaña y sólo superan a cinco equipos en ese ítem, pero cuatro de ellos ostentan 20 dianas a su favor (Ñublense, O’Higgins, Curicó y Magallanes).

Por lo mismo, Pellegrino insistía en que había que traer un centrodelantero que apurara a sus hombres de ataque, ya que los tres elegidos no están rindiendo lo que se esperaba de ellos: Palacios lleva cinco celebraciones, Nicolás Guerra cuenta con cuatro y los mismos contabiliza Leandro Fernández.

“La U no tiene jerarquía y solo cuenta con jugadores terrenales que no marcan diferencias. Por ejemplo, cuando aparece Palacios en Colo Colo es porque se le tiene confianza y el cumple en el momento que el equipo lo necesita, Aquí no puede darles la responsabilidad a Assadi o a Osorio, porque es complicado depender de dos jóvenes en formación”, sentencia el hermano de Víctor Hugo.

Palabras que seguramente comparte el cuerpo técnico, ya que, si bien en un primer momento aceptaron trabajar con lo que había a inicios de año, era porque en la ventana de invierno podían mejorar. No obstante, la concesionaria estudiantil anunció que no tenía dinero para contratar nuevos futbolistas y sólo trajo a un lesionado Vicente Fernández para que pelee un puesto en la banda izquierda.

“Necesitaba un par de refuerzos claves y no se logró consolidar eso, pasa un poco por ahí la falta de regularidad. Pero esperemos que el equipo no sea vea afectado por los malos resultados y apostemos a que, si ganan el próximo partido, lograrán volver a la regularidad”, dice González.

Por su parte Rivas recuerda que “tampoco hay ventas que faciliten ingresos. Y después del partido con Universidad Católica hubo una merma en la parte económica por la prohibición del ingreso de público y eso también es responsabilidad de estos grupos pequeños que no son hinchas”.

Problemas que hicieron cambiar los objetivos de Pellegrino. Y aunque nunca quiso hablar de su continuidad, siempre decía que estaba “feliz” en la escuadra que representa a los estudiantiles. Pero hoy ni siquiera habla de eso ni menos de pelear un cupo a las copas internacionales. “Cuando a final de año estemos en la posición que sea, no me cabe duda de que la U estará mucho mejor para largar el año que viene y ese era uno de los objetivos principal que tenía cuando vine aquí”, es su nuevo discurso.

“Es cierto que no es fácil conseguir refuerzos, pero hay que ser ingeniosos para lograrlo. Pero también hay que analizar a que juega Pellegrino, pues creo que lanzar pelotazos no es lo que caracteriza a la U. ¿Lo bueno? Es estamos cerca de los 30 puntos y con eso se puede asegurar la permanencia y ojalá me equivoque, pero no veo cómo vamos a clasificar a la Libertadores o la Sudamericana”, concluye Castañeda.