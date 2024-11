Claudio Borghi carga con todo contra Arturo Vidal y jugadores de Colo Colo tras la denuncia en su contra

En Colo Colo viven días convulsionados. La disputa con la U en el Tribunal de Disciplina y la denuncia contra miembros del plantel por un presunta agresión sexual llegan justo en la semana en que el Cacique puede ser campeón. Este domingo, a las 16 horas, enfrentan a Deportes Copiapó en su último partido del Campeonato Nacional esta temporada. La situación le ha valido críticas al equipo. Por ejemplo, Marcelo Barticciotto aseguró que los jugadores no deberían beber alcohol. “Acá hay dos cosas. No tiene nada de malo salir una noche, encima estaban festejando el cumpleaños a Cepeda y Pizarro, no encuentro nada de malo estar en un lugar privado, tratando de pasarla bien. No veo razones para criticar eso. Después, si los jugadores tomaron más de la cuenta, lo podemos discutir”, partió señalando en radio Cooperativa.

“Muchos jugadores profesionales beben alcohol y fuman, es su vida privada, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es una opinión personal. Está mal, porque uno debe comportarse como deportista siempre. No está mal salir”, añadió. Aunque también han existido defensas, como la de Juvenal Olmos. “Vidal es Vidal, acéptalo como es. No va a ser más moralista, de esta u otra forma. Vidal es Vidal. En Argentina hay mil vidales a lo largo de su historia”, estableció el exentrenador.

Arturo Vidal fue trasladado a una comisaría para realizar un control de identidad. Foto: Photosport

Sin embargo, desde la trinchera alba, Claudio Borghi no se cuadró con su colega. El ex DT de Colo Colo fue duro con los futbolistas que se vieron involucrados en la fiesta en que se dio la denuncia. “Acá el problema es que fue una gran cantidad de jugadores. Y creo yo, como pasa siempre, la primera noticia es una bomba importante y después va bajando, pero si yo estoy acostumbrado a estar en esa noticia, no me hace tanto daño como a otro compañero que no está acostumbrado y le haga muy mal. Cuando uno es Arturo Vidal, va a salir todo lo bueno y lo malo, es algo bien normal”, estableció en TNT Sports.

“Es una complejidad tremenda para el DT y el equipo, entre compañeros. Puede ser que alguien diga ‘yo estoy descansando y tú no’. Es todo un tema”, dijo. “Ahora el problema está en Almirón y cómo enfrenta la situación. Es verdad, es un momento libre y a veces uno no maneja situaciones personales, pero puede ser más grave”, añadió.