Claudio Bravo explica cómo estaba en el segundo gol argentino: “No estaba al cien por ciento, pero uno tampoco quiere que el compañero entre frío”

Claudio Bravo ya empieza el regreso a España. El capitán de la Roja fue liberado de la convocatoria por los problemas físicos que evidenció frente a Argentina y no participará en el partido frente a Bolivia. Antes, eso sí, se toma unos minutos para reflexionar sobre la caída ante la Albiceleste, pero, sobre todo, para aclarar la principal duda que dejó su participación en el duelo: por qué no pidió el cambio antes de que Lautaro Martínez le terminara anotando.

“En estos dos últimos partidos, en el que jugamos en Santiago contra Ecuador, y en este, nos han pasado cosas un poco extrañas, cosas que no pasan habitualmente. Ayer, yo, en la primera jugada, que fue la del gol, me lesiono cuando apoyo para intentar intervenir. Luego pasan los minutos y la molestia es más persistente. Por eso viene la opción de pedir el cambio. Pero ya, fuera de eso, si existe rapidez o lentitud, solo agranda un poco la magnitud el hecho de que nos convierten el segundo gol”, explica.

La justificación

Luego, justifica por qué no salió antes. “Yo, sinceramente, en ese momento, no estaba al cien por ciento de las condiciones, por lo que sentía, pero uno también se conoce, quiere que el compañero que está afuera no entre frío a jugar, porque si no lo pones, también, en aprietos a él y la intención pasa un poco por eso, que el que va a entrar entre en plenitud de condiciones. Por eso aguanté. La intención mía era salir antes. Después, viene el segundo gol”, sostiene.

Finalmente, habla del futuro y de las consecuencias de la caída en Calama para las opciones de la Roja de ir a Qatar. “No modifica la estrategia ni el plan nuestro. Si hubiésemos ganado acá, también hubiésemos ido a ganar a Bolivia. Por eso intentamos estar esta semana acá. No funcionó lo de ayer, pero hay que seguir. Las opciones están ahí. Sigue dependiendo de que saquemos los puntos para poder ingresar a una zona de clasificación”, cierra.