Claudio Bravo saca la voz en su vuelta a la Roja: “No hay tiempo y necesitamos de todos, de quienes vengan por una citación o por cuatro años”

Una de las primeras determinaciones que tomó Ricardo Gareca, cuando asumió la banca de la Selección Chilena, fue que nadie estaría excluido. Fue así como se fraguó el retorno de varios jugadores históricos, entre ellos uno de sus jugadores más emblemáticos: Claudio Bravo.

“Lo tomo con felicidad, también con la tranquilidad de siempre, lo he dicho en muchas ocasiones: no tengo un horizonte tan lejano, sino que todo lo contrario, intento disfrutar del día a día”, aseguró Bravo, en conferencia de prensa, en Parma.

Luego agregó que “debo tratar de ayudar donde toque hacerlo, en eso hay que tirar de experiencia, de oficio, porque mucho tiempo para muchas cosas no existen en este horizonte que es poder meter a Chile en un Mundial”.

Por lo mismo, el capitán de la Roja en el bicampeonato continental defendió la convocatoria de Eduardo Vargas. “Su regreso habla por sí solo, en nuestra selección es uno de los goleadores históricos, tiene una carrera tremenda en el historial de la selección, es sumamente importante, valioso”, argumentó.

Y luego insistió en que la presencia de la Generación Dorada “viene bien a los demás para adquirir experiencia y ver cómo se desenvuelven esta clase de jugadores en una selección y más el tiempo que necesitamos de todo el mundo, creo que no solo del plano a nivel de jugadores, sino que a nivel de prensa, de hinchas, a nivel de directivos. Estamos en una situación donde necesitamos de todos para poder entrar a un Mundial”, sostuvo.

El jugador del Betis enfatizó que “la posición más valiosa es intentar de ayudar de donde te toque, un poco por el tiempo, un poco por las necesidades que pasan hoy en día en nuestra Selección y volvemos a lo mismo, creo que no hay más chances, no hay más oportunidades, no hay más tiempo”.

Por lo mismo, anunció que competirá por el puesto en cada minuto que vista las prendas del Equipo de Todos. “Lo primero son las ganas y deseos de hacer las cosas bien, trabajar al máximo posible, intentar hacerlo muy bien en estos dos encuentros. No dejar pasar las oportunidades y aprovechar el momento que es ahora, luego no hay más margen”, clamó.

Por último, Bravo no se hizo problemas con su edad, ya que “yo me programaba para jugar hasta los 35 y mira las cosas de la vida, casi con 41 años estoy acá, al nivel que te toca estar es lógico convivir con lesiones, en nuestro club tuvimos una racha negativa de lesiones. Se lesionan chicos de 20 años y no me voy a lesionar yo con 41″.