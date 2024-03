Canterano de Coquimbo Unido detalla la conversación que sostuvo con Maximiliano Falcón tras el choque que lo dejó con dos costillas fracturadas

El joven atacante de Coquimbo Unido, Dixon Pereira, debutó con tan solo 17 años en el profesionalismo el domingo recién pasado frente a Colo Colo. Sin embargo, este importante hecho en la carrera de cualquier futbolista no terminó como esperaba. Al minuto 77′ protagonizó un fuerte choque con el defensor charrúa, Maximiliano Falcón. Si bien intentó continuar en el partido, luego de un rato se dejó caer nuevamente en el suelo con claras señas de no poder más, siendo retirado en ambulancia con dirección al recinto asistencial más cercano. Este martes el debutante fue dado de alta y aprovechó la oportunidad para dar a conocer la conversación que tuvo con el defensor colocolino posterior a la colisión.

Fue en diálogo con AS Chile donde el futbolista entregó sus primeras declaraciones tras el lamentable suceso, restando de culpa al Peluca. “Yo me doy vuelta y él ya estaba arriba mío. Yo siento que fue una jugada de fútbol, nunca pensaría que él fue directo a pegarme. Prefiero verlo así. En el momento estaba bastante mal y me costaba mucho mantener la calma, ya que no podía respirar bien. Una vez hospitalizado se ha ido disminuyendo el dolor y me he sentido bastante mejor”, comentó.

Posterior al encuentro, el propio defensa central aseguró haberse conseguido el número telefónico de Pereira para ponerse en contacto con él. Lo cierto es que ese llamado llegó y el coquimbano entregó detalles de la conversación además de evidenciar su gratitud por el compromiso mostrado. “Cualquier cosa que necesitara, le hablara. Estoy muy agradecido con él”.

El parte médico de los piratas es lapidario: neumotórax secundario, doble fractura costal y contusión pulmonar. Eso sí, el propio delantero aseguró sentirse “un poco mejor. Tengo dos costillas fracturadas y tengo un tubito para que me drene el aire del pulmón. Todo el plantel y cuerpo técnico me entregó su apoyo y fuerza. Estoy muy agradecido por el cariño que en tan poco tiempo me dieron”.

Dixon Pereira fue dado de alta esta tarde. (Foto: @coquimbounido)

La recuperación

En declaraciones con Diario El Día, Rodrigo Araya, médico del cuadro pirata, dio a conocer que la rápida reacción de los médicos favoreció la evolución positiva que ha tenido el jugador hasta el momento. “El neumotórax, que era lo que más nos preocupaba ha drenado súper bien. La radiografía de control salió bastante buena, así que si todo sale en esa línea, esperamos que pronto pueda irse a su hogar (lo que sucedió esta tarde) y continuar la rehabilitación con nosotros”.

Asimismo, detalló el posible tiempo que deberá estar fuera de las canchas. “Hay distintos tejidos que se afectaron. Uno es el tejido pleuropulmonar y esta capa que reviste al pulmón que es la pleura. Eso tiene que cicatrizar y ese proceso va de un mes a un mes y medio. Pero paralelamente tiene una doble fractura costal, es decir dos costillas fracturadas, que son fracturas simples no desplazadas, la verdad es que no tiene mayor riesgo de nada, pero la osificación en sí es un proceso que dura 100 días”, aclaró.

“Siendo estricto, para que él vuelva a poder competir y enfrentar un partido como corresponde, para nosotros es muy difícil que lo haga antes de este plazo porque no vamos a poner en juego la integridad de él. El plazo no va a ser menor a los dos meses y estará alrededor de los tres meses. Eso no quiere decir que él estará los tres meses acostado, al contrario, él se empieza a rehabilitar con nosotros y a entrenar pero de forma controlada, evitando el impacto, los roces, entrenamientos que uno lo va haciendo acorde a las zonas que quiere entrenar con un protocolo bien definido y evitando los movimientos no programados”, concluyó el médico.